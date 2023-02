Las 10 mejores actuaciones del descanso de la Super Bowl

En 1967 se celebró la primera Super Bowl.

El descanso del medio tiempo durante aquellos primeros años se reservaba a actuaciones musicales de bandas locales y no fue hasta los años 90 cuando creció el interés por convertir el descanso de la final de la liga de fútbol americano en un espectáculo que atrajese la atención de los espectadores, igual que el resto del partido. Fue entonces cuando actuaron los New Kids on the Block o Gloria Estefan.

Aunque el verdadero punto de inflexión en la historia del Halftime Show de la Super Bowl llegó en 1993 con Michael Jackson, hasta convertirse en uno de los principales eventos musicales del mundo.

Estas son las 10 actuaciones imprescindibles por lo espectacular de su puesta en escena, por el esplendor de sus estrellas o por las polémicas que arrastraron.

1993, Michael Jackson

La actuación del cantante de Thriller en 1993 marcó un antes y un después en la historia de este acontecimiento interpretando algunos de sus mejores éxitos: Billie Jean, Black or White y We Are the World.

El espectáculo duró 13 minutos y fue la primera vez en la historia de la Super Bowl en la que el descanso musical tuvo más audiencia que el propio partido.

2000, Christina Aguilera y Enrique Iglesias

El Half Time Show de este especial año fue producido por Disney y contó con las actuaciones de Phil Collins, Toni Braxton y Enrique Iglesias y Christina Aguilera.

El hijo de Julio Iglesias e Isabel Preysler ha sido el único español que ha participado en la Super Bowl.

En 2004, Janet Jackson y Justin Timberlake

La de Jackson y Timberlake fue una de las actuaciones más polémicas del show del medio tiempo.

En un momento de la actuación él le arrancó el top a ella y dejó al descubierto el pezón de la cantante, cubierto con una pezonera en forma de sol. El incidente supuso un gran escándalo al considerarse un espectáculo familiar y masivo. “Por supuesto que fue un accidente que no debería haber ocurrido, pero todos están buscando a alguien a quien culpar y eso tiene que parar”, declaró ella años después.

2006, The Rolling Stones

La actuación del mítico grupo de rock The Rolling Stones también ha pasado a la historia del show del medio tiempo.

Como consecuencia del accidente con el pecho de Janet Jackson, dos de las tres canciones interpretadas por la banda fueron censuradas y su letra recortada por considerarlas sexualmente explícitas.

2007, Prince

El fallecido cantante y compositor británico firmó una de las mejores actuaciones de la historia de este acontecimiento musical. Bajo una gran tormenta, Prince abrió la actuación homenajeando al grupo Queen versionando We Will Rock You y cerró con su archiconocido Purple Rain.

2012, Madonna

La reina del pop no defraudó cuando se subió al escenario del Lucas Oli Stadium de Indianapolis. Madonna ofreció 13 minutos de cuidado espectáculo, con un derroche de efectos escénicos y elaboradas coreografías.

Sin embargo, quedó eclipsada por el gesto de una de las artistas invitadas: M.I.A. hizo una peineta delante de las cámaras que dio la vuelta al mundo.

2013, Beyoncé

Un apagón de 34 minutos que dejó en negro todas las televisiones precedió a la aparición de la artista, una de las actuacioness más esperadas en la historia de la Super Bowl. Beyoncé, además de derrochar voz cantando en directo, regaló un espectáculo eléctrico de música, baile y luces que está entre los mejores shows del medio tiempo.

Además, sirvió para reunir a las cuatro componentes de Destiny Child, el grupo que dio a conocer a la cantante de Single Ladies antes de iniciar su exitosa carrera en solitario.

2015, Katy Perry

Sin duda, la de la californiana ha sido una de las actuaciones más coloridas y divertidas del Halftime Show. Perry entró en el escenario montada sobre un grandioso león dorado y abrió la actuación con su célebre canción Roar.

Esa noche también lanzó a la fama al bailarín que se encontraba bajo el disfraz de tiburón y que no se había aprendido bien la coreografía.

2016, ColdPlay

La del grupo liderado por Chris Martin era la actuación principal de la Super Bowl de ese año. Pero la pareja de Dakota Johnson tenía que enfrentarse a los dos gigantes que acudían como artistas invitados: Beyoncé y Bruno Mars.

La actuación de ColdPlay quedó desdibujada e incluso fue objetivo de memes en las redes sociales por considerar que no estuvo a la altura de sus acompañantes secundarios.

2017, Lady Gaga

La intérprete de Bad Romance es la protagonista de la actuación más cara de la historia hasta ahora. Durante el show no faltó de nada: fuegos artificiales, 300 drones que llenaron el cielo de estrellas y unas espectaculares aparición y salida del escenario protagonizando dos saltos al vacío.

Poco tardó Gaga en mostrarse arrepentida por el arriesgado final que realizó: tiró su micrófono al público y agarró un balón que le lanzaron antes de saltar al vacío desde una plataforma. “Tomé una de las decisiones más estúpidas de mi carrera”, confesó al famoso presentador Jimmy Kimmel.

2020, Jennifer Lopez y Shakira

El poder latino reinó en el medio tiempo de la 64º edición de la Super Bowl. Las dos artistas cantaron sus temas más conocidos en solitario e interpretaron juntas Let’s get loud, de Lopez, y Waka Waka, de la colombiana.

Tiempo después, la del Bronx, que también cantó junto a su hija Emme, confesaría que le pareció una mala decisión elegir a las dos a la vez : "Si somos dos artistas, deberían darnos 20 minutos”, declaró Lopez.