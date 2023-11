Cuántos Premios Latin Grammy tiene Rosalia (y Grammy a secas)

Con tres discos en el mercado y seis años de carrera profesional, Rosalía ha marcado un antes y un después en la música en español.

La cantante catalana irrumpió en el panorama musical con Los Ángeles (2017), un delicioso álbum de versiones y flamenco puro, aunque no fue hasta que estrenó El Mal Querer (2018) cuando su carrera se disparó. El álbum que la lanzó al estrellato mundial acaparó la atención de la crítica y fue la antesala de Motomami (2022), álbum en el que ha vuelto a retorcer los géneros para fabricar algo nuevo. Pionera en mezclas impensables y creadora de fusiones imposibles, Rosalía parece no tener límites en cuanto a vanguardia, experimentación y valentía.

Los reconocimientos nacionales son numerosísimos y los internacionales no se quedan atrás. En 2022 se llevó cuatro de los nueve Latin Grammy a los que estaba nominada, que engrosaron su estantería que estaba previamente llena de gramófonos dorados.

Historia en la música: primera mujer que gana dos Latin Grammy al Álbum del Año:

En total, acumula 12 Latin Grammy y dos Premios Grammy, haciendo historia en los galardones generales al convertirse en la primera artista que consigue dos premios al Mejor Álbum Música Urbana de manera consecutiva.

Rosalía marcó un hito en la música al convertirse en la primera mujer con dos discos galardonados como el Álbum del Año en los Latin Grammy.

En 2020 se llevó el reconocimiento más importante por El Mal Querer y el 2022 por Motomami.

Es la segunda española más premiada. Solo le supera Alejandro Sanz, que tiene 24 galardones, consiguiendo el primero de ellos en el año 2001.

Una nominación al Latin Grammy 2023:

Despechá — nominada a Mejor Grabación

Compite con Christina Aguilera (No es que te extrañe), Pablo Alborán (Carretera y manta), Paula Arenas y Jesús Navarro (Déjame llorarte), Bizarrap feat. Shakira (Shakira: BZRP Music Sessions, vol. 5), Juan Luis Guerra (Si tú me quieres), Karol G (Mientras me curo del cora), Natalia Lafourcade (De todas las flores), Lasso (Ojos marrones), Maluma y Marc Anthony (La Fórmula) y Alejandro Sanz (Corracaminos).

La sala de trofeos de Rosalía

Premios Grammy:

Mejor álbum alternativo o rock latino 2023: Motomami

2023: Mejor álbum alternativo o rock latino 2020: El mal querer

Premios Latin Grammy:

2022

Álbum del año: Motomami

Mejor álbum de música alternativa: Motomami

Mejor diseño de empaque: Motomami

Mejor ingeniería de grabación para un álbum: Motomami

2020

Mejor fusión/interpretación urbana: Yo x ti, tú x mí (con Ozuna)

Mejor canción urbana: Yo x ti, tú x mí (con Ozuna)

Mejor video musical versión corta: TKN (con Travis Scott)

2019

Álbum del año: El mal querer

Mejor canción urbana: Con Altura (con J Balvin)

Mejor álbum vocal pop contemporáneo: El Mal querer

Mejor ingeniería de grabación para un álbum: El Mal querer (premio que recae a El Guincho, Brian Hernández, Jaycen Joshua y Chris Athens)

Mejor diseño de empaque: El Mal querer (premio que recae directamente en sus creadores, Man Mourentan & Tamara Pérez)

La ceremonia de entrega de los Latin Grammy 2023 se celebra el jueves 16 de noviembre en Sevilla.