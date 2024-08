El vídeo que demuestra que Sabrina Carpenter no está acostumbrada a la fama

Sabrina Carpenter es una de las artistas más exitosas del momento, y hacer frente a una fama tan repentina no debe ser sencillo.

La estadounidense, que acaba de estrenar su aclamado quinto álbum de estudio, está viviendo en primera persona lo que significa que gente desconocida te pare por la calle y te pida fotografías. En definitiva, está aprendiendo a ser un ídolo de masas.

Aunque lleva más de trece años en la industria musical, su carrera comenzó a despegar tras la polémica con Olivia Rodrigo en 2021. Un año después llegó Emails I Can't Send, su disco del que salieron algunos éxitos como Nonsense o Feather.

Pero la cumbre de la fama de Sabrina Carpenter ha llegado con Short n' Sweet, su álbum estrenado este viernes tras triunfar con los sencillos Espresso y Please Please Please, los cuales se han posicionado en los primeros puestos de las canciones más escuchadas en las plataformas de streaming a nivel global.

El vídeo de Sabrina Carpenter nerviosa con sus fans

Una usuaria de TikTok ha publicado este viernes un vídeo de su encuentro con Sabrina Carpenter junto a otros fans.

En él, la estadounidense aparece sacándose fotografías con sus seguidores y hablando con ellos. Pero hay un detalle del vídeo que ha provocado su viralidad en redes sociales: los nervios y la visible vergüenza que estaba sintiendo Carpenter.

Mientras interactuaba con sus fans, la cantante se mordía las uñas y no mantenía la mirada fija durante mucho tiempo en una misma persona. "Me siento honrada" o "muchas gracias" son algunas de las palabras que les ha dedicado a sus seguidores mientras recibía sus halagos.

Los fans en redes sociales han respondido al vídeo comentando que Carpenter es muy "pequeña" o "dulce". También destacan su evidente nerviosismo, así como su paciencia para mantener una larga conversación con sus fans en medio de la calle.

"Sabrina se ve tan nerviosa que realmente no está acostumbrada a la fama. ¿Por qué es esto lindo?", ha dicho un perfil en X (antes Twitter) reaccionando al vídeo.