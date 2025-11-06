Daddy Yankee inunda de reguetón clásico la Sesión 66 de Bizarrap

Bizarrap cumple un sueño al contar con el padre del reguetón en sus sesiones, Daddy Yankee . Juntos han lanzado una colaboración que mezcla la esencia del artista con los ritmos del DJ argentino.

BZRP Music Sessions #0/66 ha llegado de manera inminente. La canción une a Daddy Yankee y Bizarrap, en un tema que homenajea al rey del reguetón.

"Nunca escribo en esta publicación, pero esto es un sueño para mí, el más grande", compartió el DJ argentino al presentar el featuring.

En el tema el intérprete de La gasolina se vuelve a coronar como el maestro de este género latino, siendo fiel a su estilo y mimetizándose con los sonidos del joven talento.

¡Da-ddy Yan-kee!", empieza la sesión. "Pon la batería que llegó el reguetón", canta rapeando el de Puerto Rico. En la colaboración el protagonista referencia su carrera y todo lo conseguido en la música, con "los pies en la tierra y siempre mirando al cielo".

El rap interrumpe los ritmos más reguetoneros, con un Daddy Yankee al que le sobra la experiencia. Por supuesto, los cambios de ritmo completan una sesión que ya pasa a ser legendaria para el repertorio de Bizarrap.

Letra de Sesión 66 de Bizarrap y Daddy Yankee

¡Daddy Yankee!

Nueva temporada ya empezó, dale play (Play)

Sonido del bajo, Bizarrap, suena el bass

Código 787, alias "El Calentón" (¡Wuh!)

Pon la batería, que llegó el reggaetón

Que lo bueno se metió pa' tu casa

Rey sin misterio levantando la raza

Ando con el poder que to' los male' arrasa

To' el mundo me dice: "¿Qué te pasa?" (Eh)

Si me pregunta', a nadie yo le debo

Cuando me vaya de aquí, nada me llevo

Solo me voy con un amor verdadero

Los pie' en la tierra, siempre mirando al cielo

¡Daddy!

Fino es el chamaco y se le nota el barrio

Mi flow es eterno, ya no es legendario

No te estoy hablando dólar, pero traigo el cambio

Es mi father quien llena el estadio

Conmigo pa' to' los camino', el que pone la vitamina

La verdadera gasolina, -lina (Prendan los motore')

No me deja para'o en la esquina, de Santurce pa' Argentina

¿Qué tú quiere' que te diga?

Si me pregunta', a nadie yo le debo

Cuando me vaya de aquí, nada me llevo

Solo me voy con un amor verdadero

Los pie' en la tierra, siempre mirando al cielo

¡Masivo!

(Prendan los motore')

¡Fuego!

Bi-Bi-Biza, búscate la visa (What?)

Que esa es la de arriba, que el enemigo no avisa (What?)

Estás viendo un hombre que renace 'e las ceniza'

Esto no lo para ni la patrulla fronteriza, listo

Nueva temporada ya empezó, dale play

Sonido del bajo, Bizarrap, suena el bass

Código 787, alias "El Calentón"

Pon la batería, que llegó el reggaetón (¡Rrr!)

Que lo bueno se metió pa' tu casa

Rey sin misterio levantando la raza

Ando con el poder que to' los male' arrasa

To' el mundo me dice: "¿Qué te pasa?"

Si me pregunta', a nadie yo le debo

Cuando me vaya de aquí, nada me llevo

Solo me voy con un amor verdadero

Los pie' en la tierra, siempre mirando al cielo

¡Fuego!

¡Fuego!