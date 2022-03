Daddy Yankee se retira de la música con su disco 'Legendaddy' y anuncia su última gira

Daddy Yankee ha dado una triste noticia a sus fans anunciando que se retira de la música. Pero se va a despedir a lo grande, con un nuevo disco, Legendaddy, que verá la luz el próximo 24 de marzo y con el tour La última vuelta, donde se encontrará por última vez con sus fans en directo.

"Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado", ha empezado explicando el reguetonero de 45 años en un vídeo publicado en su página web y en sus redes sociales sentado en una mesa de billar en su mansión en Luquillo, en Puerto Rico.

"En este género, la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes quienes me abrieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo", ha añadido Raymond Ayala, nombre real de Daddy Yankee, asegurando que sus seguidores son "el tesoro más grande" que le ha dado la profesión.

"Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme problemas, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos (jóvenes) a que sean líderes, que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por su familia y por los suyos", reflexionó.

"En los barrios, donde nosotros crecimos, la mayoría queríamos ser narcotraficantes. Hoy por hoy, bajo para los barrios y los caseríos (residenciales públicos), y la mayoría quieren ser cantantes. Eso para mí vale mucho", sostuvo.

Daddy Yankee se despide de la música con nuevo disco y gira

"Formalmente, hoy anuncio mi retiro de la música, entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos, y los voy a despedir estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección, titulada Legendaddy", ha continuado anunciado, en su opinión, su mejor disco de todos los tiempos.

En dicha producción aseguró que presentará "todos los estilos que me han definido en un solo álbum", el cual contará con mucha "fiesta, guerra y romance".

"Me retiro con el mayor de los agradecimientos, mi público, mis colegas, a todos los productores, radio, prensa, televisión, plataformas digitales y a ti, que has estado conmigo desde el 'underground', desde la raíz, desde el principio del reguetón", añadió, para terminar despidiéndose de sus fanáticos: "Los amo con mi vida; cambio y fuera, se despide Daddy Yankee, 'El jefe', DY".

Daddy Yankee arrancó su carrera musical en el disco Playero 34, del productor musical DJ Playero, y donde por primera vez se escuchó la palabra reguetón.

Debido al talento que DJ Playero vio en Daddy Yankee, éste decidió ubicarlo en el principio de sus próximas producciones, o sea, las ediciones de Playero 35, Playero 36 y Playero 37.

Pero lo que realmente catapultó a Daddy Yankee fue que las ediciones de Playero 38, Playero 39 y Playero 40 se vendieran en las tiendas de discos.

El reconocido artista también tuvo la oportunidad de sacar discos propios, siendo los primeros No Mercy y El Cartel de Yankee.

Igualmente, por el éxito que estaba teniendo, Daddy Yankee también era incluido otras producciones, especialmente en la primera edición de Boricua Guerrero EP, producido por DJ Playero y Nico Canadá, y donde el llamado "Big Boss" tuvo una colaboración con Nas, uno de los raperos estadounidenses más famosos.

Daddy Yankee, con su visión de llevar el género del reguetón a otro nivel, continuó participando en otros producciones, y además, se unió en dueto con Nicky Jam, sacando su disco, Haciendo escante.

No obstante, el dúo se separó, dándole entonces la oportunidad a Daddy Yankee de lanzar en el 2004 el disco Barrio Fino, que incluyó Gasolina, tema que explotó la carrera del legendario reguetonero.

Un año más tarde, Daddy Yankee lanzó Barrio Fino, En Directo, que incluyó el sencillo Gansta Zone junto a Snoop Dogg, otro legendario rapero estadounidense.

Daddy Yankee continuó lanzando varios discos, entre ellos, El Cartel: The Big Boss, Mundial y Prestige.

Y, a pesar de todo el éxito mundial que ya tenía Daddy Yankee en sus manos, a finales del año 2017 lanzó junto al cantautor puertorriqueño Luis Fonsi el vídeo de Despacito, uno de los videos musicales más vistos en la historia.