Ed Sheeran, detrás de la canción 'Dai Dai' de Shakira para el Mundial

Shakira y Ed Sheeran se unen por primera vez para lanzar la canción principal de 'Zootopia 2' | Gtresonline

Dai Dai será la canción oficial del Mundial 2026, de nuevo en la voz de Shakira, que ya se ha convertido en la artista estelar en ponerle la banda sonora a esta competición de fútbol tan destacada.

Pocos detalles se conocen del que será el próximo himno futbolero. Dai Dai se estrenará este 14 de mayo calentando los motores de lo que está por venir en la Copa del Mundo, y aunque la vocalista del tema es Shakira, la colombiana no estará sola.

Detrás de esta canción se encuentra Ed Sheeran como compositor. Así lo ha revelado el cantautor desde redes sociales, donde ha aprovechado para agradecerle a la colombiana esta colaboración: "Gracias por incluirme en escribir esto. Lo amo, y no puedo esperar a que empiece el Mundial".

Sheeran y Shakira, de nuevo juntos

No es la primera vez que Shakira y Ed Sheeran trabajan juntos. Mención especial merece cómo incluyó la colombiana al británico en el 25 aniversario de Pies Descalzos, concretamente al cantar la nueva versión de Hips Don't Lie.

Recientemente el intérprete de Camera también compuso la canción Zoo, interpretada por Shakira para la película de animación Zootrópolis 2. En aquel tema el británico también fue productor, junto a Blake Slatkin.