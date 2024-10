Damiano David reconstruye su corazón roto con 'Born With a Broken Heart': "Estaba saliendo de un lugar muy oscuro"

El pasado mes de septiembre supuso un punto de inicio para Damiano David. El vocalista de la banda de Måneskin apostó por arrancar su carrera como solista. Aunque cabe mencionar que esta decisión no supone la ruptura del vocalista con el grupo, ya que se trata de un descanso temporal. Este paso en la carrera de Damiano llega después del éxito de su banda, con la que conquistó el Festival de Eurovisión otorgando el oro a los italianos en 2021.

Tras su primer tema, Silverlines, el artista deBeggin' nos trae Born With A Broken Heart, una canción con la que vemos que se aleja del estilo rockero tan característico de su banda y apuesta por el pop.

La historia detrás de Born With A Broken Heart

Continuando con su proyecto en solitario, Damiano apuesta por este tema que asegura que escribió desde "un lugar muy oscuro" tal y como cuenta en su nota de prensa. "Me sentía sin emociones y tenía miedo de haber perdido mi capacidad de sentir cosas, ya fueran buenas o malas. Esto ocurría mientras empezaba la relación más significativa de mi vida y el miedo a no ser capaz o no estar preparado era grande" ha desvelado.

Damiano sobre su videoclip: "Es mi fantasía personal"

Todo ello, viene acompañado de una propuesta audiovisual de lo más cinematográfica. En el videoclip vemos a un Damiano de lo más libre acompañado de una coreografía de lo más expresiva, con el que el artista de Zitti e buoni nos trae un universo que combina lo vintage con influencias teatrales.

Esta propuesta audiovisual ha sido pilotada por Aerin Moreno, quien ha trabajado con artistas de la taya de Madison Beer o Tate McRae. Sobre su cinematografía, Damiano ha confesado que el vídeo se trata de su "fantasía personal". "Un mundo en el que, pase lo que pase, una vez que cruzas la puerta, todo se vuelve mágico y hermoso. Es una forma de decir que no todo lo negativo te va a hacer daño, sino que a veces en realidad te va a llevar al siguiente capítulo de tu vida" ha detallado. Un videoclip con el que demuestra que todos tenemos el poder darle la vuelta a las experiencias negativas.

Silverlines, el single con el que dio el pistoletazo de salida a su carrera en solitario

Poco a poco vamos descubriendo nuevas facetas de Damiano. Su carta de presentación la conocimos a través deSilverlines. Un tema con el que se desgarra la voz entre los acordes del piano y su instrumental épica.

A través de esta balada, el artista de I Wanna Be Your Slavele canta a sus miedos, mostrando su vulnerabilidad con un videoclip en el que precisamente traslada la lucha contra su mente a través de metáforas oscuras.