Dani Fernández agota más de 65.000 entradas con su gira 'Esto es una jauría' en España

Dani Fernández agota las más de 65.000 entradas puestas a la venta para su gira Esto es una jauría, con la que el cantante y compositor castellanomanchego recorrerá los principales grandes recintos de España presentando su último disco La Jauría.

Fue en mayo cuando Dani Fernández lanzó su gira, y ahora antes de terminar el año ha conseguido colgar el cartel de "sold out" en los diez conciertos de su gira de 2024 y 2025.

El primer espectáculo tuvo lugar el 23 de noviembre en La Cartuja Center de Sevilla, y el próximo le llevará directamente al WiZink Center de Madrid el 26 de diciembre; fecha perfecta para celebrar la Navidad con buena música pop rock.

"Viendo este cartel con todas las fechas agotadas, no se me ocurre palabra más importante que esa: GRACIAS. Nunca habría imaginado llenar todos esos recintos increíbles, ni en mis mejores sueños", comenta Dani Fernández en sus redes sociales. "Me habréis escuchado decirlo en todas las entrevistas, pero no me canso de repetirlo: yo hago música para poder llevarla al directo y encontrarme con todos vosotros en cada ciudad".

"Ese momento en el que estamos juntos es lo que más importa. Sin eso, no tiene sentido el resto de cosas que hago día a día", destaca. Y añade: "Sé que sois muchos los que os habéis quedado sin entrada (llevo meses recibiendo vuestros mensajes), pero no os preocupéis porque volveremos a vernos con La Jauría. Os lo prometo, solo hay que tener paciencia".

Para 2025, Dani Fernández tiene agendados conciertos en Valladolid, Zaragoza, Barcelona, A Coruña, Madrid (con su segunda fecha), Bilbao, Málaga y Valencia para presentar su último disco.

A pesar de su éxito, Dani Fernández nos contó en Cuerpos especiales que los buenos números que acompañan a su carrera musical no le libran de las inseguridades: "Cuando saco un tema, pienso que no lo va a escuchar nadie, la gente es la que hace que las cosas vayan bien", explicó a Lalachus y Nacho García.

Además, en Europa FM nos lo encontramos también en la alfombra roja del estreno del docu-concierto Nil Moliner: 12.500 pasos, donde nos contó que venía de ensayar con toda la banda, pero que no podía desvelar nada sobre su espectáculo en el WiZink Center para mantener las sorpresas que tiene preparadas.