Dani Fernández no se libra de las inseguridades: "Cuando saco un tema pienso que no lo va a escuchar nadie"

Una mañana que quedará marcada en el calendario y en nuestros corazones.

Dani Fernández visita Cuerpos especiales el mismo día que publica su tercer álbum de estudio, La Jauría. Nacho García y Lalachus le reciben con los brazos abiertos en un entorno que ya se ha convertido en su casa desde hace tiempo. "Creo que no hacía música y ya venía por aquí", dice el ciudarrealeño, más divertido que nunca. La última vez que estuvimos con él fue en el aniversario de los 500 programas en el Teatro Alcázar y ahora disfruta de las vistas de nuestro pisito en Gran Vía: "se van notando los euros". Así, el cantante no podía irse sin recibir su pasaporte personal y su taquilla. No le cabe la guitarra, pero quizá un ukelele sí.

El artista arranca la charla recordando su pasado como casero. Cuando empezó en la música, sus padres le animaron a comprarse un piso para amortizar los ahorros y lo alquiló a un precio razonable. El arrendamiento terminó cuando se casó y se fue a vivir ahí con su chica, la también cantante Yarea. De hecho, ella forma parte de la composición de muchos de los temas de este último disco. "La cosa del alquiler se nos ha ido de las manos. La gente tiene que poder vivir en Madrid", reivindica.

La Jauría con Valeria Castro y Dani Fernández

El título de su disco La Jauría tiene algo que ver con esa crítica excesiva y facilona ante todo lo que ocurre. Las redes sociales son un hervidero de comentarios y fomentan mucho el hate. "Estamos perdiendo la personalidad por lo que opina la gente", asegura sobre un álbum repleto de guitarras que retrata su clara evolución hacia un rock más gamberro.

Me has invitado a bailar suena a himno e invita al optimismo, pero él no la tenía muy clara mientras la estaba cocinado. "No sabía que iba a pasar con ella y de repente se ha metido en el top 50, me ha dado una sorpresa. En realidad, cuando saco un tema pienso que no lo va a escuchar nadie, la gente es la que hace que las cosas vayan bien", dice, sincero. "Tengo muchas ganas de que la gente venga a cantarla conmigo en directo, va a ser una fiesta".

Criminal habla de conseguir el equilibrio entre el amor por la música y el amor por los suyos. No es fácil estar fuera de casa. "Me he ido acostumbrando. Mi hija tiene diez meses y ayer casi se me rompe el corazón porque la vi cinco minutos en dos días. Cuando volví, le dije a su madre 'no me conoce'", recuerda casi al borde de la lágrima.

El disco tiene dos colaboraciones muy especiales. Con el gallego Iván Ferreiro canta en la deliciosísima Oaxaca. "Es una enciclopedia, poder disfrutar de él en las distancias cortas es increíble. Había hablado con él, pero no tuve valor a mandarle la canción yo, pensaba que me iba a decir que no", recuerda. Es un chico tímido, pero está agradecido de trabajar con dos "voces únicas".

Valeria Castro se une también a La Jauría en ¿Y si lo hacemos? y a su paso por Cuerpos especiales hace unas semanas aprovechamos para pedirle un saludo para Dani. Lo mismo con Iván Ferreiro, con el que charlamos en el MadBlue.

Si tuviese que escoger dos colaboraciones deseadas: no lo duda. Benson Boone y Ed Sheeran son los primeros de su lista.