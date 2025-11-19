Dani Fernández anuncia un parón tras 'La Insurrección Tour': "Cuando termine esta gira voy a desaparecer un tiempo"

"Después de La Jauría me sentía que había calado muy hondo y queríamos recabar algo nuevo", nos cuenta Dani Fernández. Y eso nuevo es su recién anunciada gira La Insurrección Tour.

El artista se subirá a 15 escenarios de toda España en 2026, dejando atrás todo lo que ha hecho hasta ahora para centrarse en la reflexión del poder digital que nos condiciona el día a día. "Es decirle a la gente que tenga esa reflexión y que le dé una vuelta a lo que está pasando en su vida", y de ello nos habla su entrevista para Europa FM.

Dani Fernández ha anunciado La Insurrección Tour con un cortometraje distópico sin precedentes en redes sociales, poniendo el foco en que "la sociedad se ha convertido en un zoo digital" sobre el que hay que revelarse con "un despertar de conciencia". "Revelarse contra la cultura del odio y las redes", manifiesta Fernández.

A nosotros nos cuenta que de momento no sabe bien la forma en la que va a trasladar este movimiento al escenario pero ese 'universo cibernético vintage' con el que ha abierto el apetito de sus fans estará presente: "Queremos jugar con esa revolución, esa forma de querer cambiar las cosas".

Ese "símbolo de sol encadenado va a ser muy importante", pero lejos de lo que puede parecer, Dani Fernández nos quita de la cabeza que sea la antesala de un nuevo disco. "Queríamos reflejar nuestra idea en un símbolo, que la gente que venga a los conciertos sepa que este símbolo es por querer cambiar un poco nuestra vida. […] Me parecía atractivo jugar con que llega una nueva etapa".

"Me parecía atractivo jugar con que llega una nueva etapa"

"Hay seis cifras de entradas, estoy nervioso y superfeliz, nunca pensé en mi vida que podría hacer estas pedazo de arenas", nos comparte sobre esas 15 fechas en Valencia, Madrid, Barcelona, Sevilla y Pamplona, entre otros lugares. Eso sí, le alivia pensar que a lo mejor no "llega al sold out". "Quería ver cuánta gente soy capaz de meter en un lugar, tenemos que saber dónde parar", explica el de Alcázar de San Juan.

Con esta filosofía deja claro que "no llenar una fecha no es un fracaso", algo que le hace "relajarse". Pero ese descanso más dilatado en el tiempo llegará después de esta gira tan especial.

Un descanso merecido tras 'La Insurrección Tour'

Después de un año con un disco y una gran gira, un documental y diversos premios, el artista se plantará en unos meses: "Necesito tener ese 100%, estoy en un punto en el que creo que La Jauría va a finiquitar todo con esta gira". "Quiero dar un paso atrás a nivel mediático y tener más tiempo para mí y mi familia".

"Cuando termine esta gira voy a desaparecer un tiempo"

Un tiempo de parón para reconectar con la composición, pues está tan "a tope" que está en un momento "malísimo" para escribir. Inspirado por Ed Sheeran, Dani Fernández quiere tener tiempo para "aburrirse" y la mejor forma de lograrlo es "parar".

Su opinión sobre el apoyo de grandes músicos

Esta decisión ya está tomada pese a que está en un gran momento de su carrera, que no solo se ve reflejado con sus logros, sino con cómo grandes de la música como Santi Balmes, Leiva y Dani Martín lo apoyan y ensalzan en cada intervención pública. Pero él no siente presión, y así nos lo traslada: "No tengo miedo a que esto baje un poquito, es verdad que parece que si no estás en los sitios eres un fracasado y para mí no tiene nada que ver con eso".

"Parece que si no estás en los sitios eres un fracasado y para mí no"

Los halagos de grandes músicos solo le dan "más fuerza para seguir haciendo música". "Tengo más presión por que venga la gente a verme que por la música realmente", dice con total sinceridad.

Con la misma honestidad nos rompe un poquito el corazón y descarta que haya una colaboración en camino con Leiva o Dani Martín, pese a ser grandes amigos. "Nunca me ha gustado el hecho de hablar de una colaboración, siempre me dejo llevar un poco por lo que siento", explica.

Cómo vivió su comentada actuación con Valeria Castro

De manera natural surgieron los grandes featurings del disco La Jauría con Iván Ferreiro y Valeria Castro. Y concretamente sobre la cantautora nos detalla cómo vivió ese momento de odio masivo en redes sociales tras su actuación conjunta en OT con ¿Y si lo hacemos?: "Me siento un poco parte de esa vorágine y me pregunto si habré hecho algo mal, pero ella siempre me ha dado las gracias por ayudarla".

"Yo fui el que le mandé la canción... Muchas veces no nos damos cuenta del daño que hacemos. Lo que más me sorprendía de todo este hate es que parece que estaba justificado el hacerle daño a una persona, y sabíamos que las cosas no habían salido bien perfectamente", nos comparte Dani Fernández.

Precisamente La Insurrección Tour invita a dejar a un lado todo ese odio e inseguridades del mundo digital y reflexionar sobre ello: "Hay muchas cosas que te puedes quedar para ti, no es lo mismo hacer humor negro en tu casa que decirlo en redes".

"Todos somos de carne y hueso y los comentarios nos pueden hacer sentir mal"

Dani Fernández está seguro que a su compañera "le va a venir bien parar", e insiste en que hay que ser consciente de lo que pueden generar los comentarios: "Todos somos de carne y hueso y los comentarios nos pueden hacer sentir mal".

Dani Fernández celebra el éxito de Local de Ensayo Europa FM

En enero se cumplirá un año de la apertura del Local de Ensayo Europa FM, que tuvo a Dani Fernández como su primer invitado. Y él se siente parte del formato como el que más: "Siempre he pensado que hacer algo así es increíble, y cada vez que veo que lanzáis uno nuevo pienso en que formo parte de eso".

A él le han seguido artistas de la talla de Amaral, Franz Ferdinand y Antonio Orozco, y al rockero le parece "superpositivo" tener un formato tan bonito para los fans.

Ahora busca darle una vuelta a su mundo artístico con una gira para concienciar de nuestra realidad, y a partir de la primavera de 2026 tendremos más Dani Fernández antes de un merecido descanso.