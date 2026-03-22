Dani Martín borra todo su Instagram y deja una sola publicación
Dani Martín elimina todas las fotografías de su cuenta de Instagram y solo deja el cartel de sus próximos conciertos.
Algo trama Dani Martín. El cantante madrileño ha eliminado todas las publicaciones de su perfil en Instagram, donde acumula 1,2 millones de seguidores. Solo ha mantenido una fotografía: el cartel con los próximos conciertos de su Gira 25 P*t*s Años.
Dani Martín empezó su nuevo tour en noviembre de 2025 y terminará en octubre de este año... de momento. Todo puede ocurrir después de que el artista haya decidido resetear su Instagram, algo que no ha hecho en otras redes sociales como TikTok o Facebook.
Es habitual que los cantantes decidan 'empezar de cero' en Instagram antes de empezar una nueva etapa o de desvelar una gran noticia. Sin embargo, aún se desconoce si Dani Martín se trae algo entre manos o si el objetivo es focalizar toda la atención de sus seguidores hacia la gira, con la que está celebrando 25 años de carrera con canciones de El Canto del Loco y de su etapa en solitario.
Todos los conciertos de la gira de Dani Martín en España
Abril de 2026
- Pamplona - sábado 18 de abril - Navarra Arena
- Barcelona - sábado 25 de abril - Palau Sant Jordi (SOLD OUT)
Mayo de 2026
- Valencia - viernes 8 de mayo - Roig Arena (SOLD OUT)
- Valencia - sábado 9 de mayo - Roig Arena (SOLD OUT)
- A Coruña - viernes 15 de mayo - Coliseum
- A Coruña - sábado 16 de mayo - Coliseum (SOLD OUT)
- Zaragoza - viernes 22 de mayo - Pabellón Príncipe Felipe
- Zaragoza - sábado 23 de mayo - Pabellón Príncipe Felipe (SOLD OUT)
- Palma de Mallorca - sábado 30 de mayo - Son Fusteret
Junio de 2026
- Toledo - viernes 5 de junio - Recinto Ferial La Peraleda
- Valladolid - sábado 6 de junio - Antigua Hípica
- Sevilla - viernes 12 de junio - Estadio La Cartuja
- Fuengirola - sábado 13 de junio - Marenostrum Fuengirola
- Santiago de Compostela - jueves 18 de junio - Festival O Son do Camiño
- Córdoba - sábado 20 de junio - Recinto Ferial
- Alicante - sábado 27 de junio - Área 12
Julio de 2026
- GRANCA Live Fest - sábado 4 de julio - Estadio de Gran Canaria
- Portas (Pontevedra) - sábado 11 de julio - Festival PortAmérica
- Gijón - sábado 25 de julio - Gijón Life
- Santander - domingo 26 de julio - Campa de la Magdalena
Agosto de 2026
- El Puerto de Santa María (Cádiz) - viernes 14 de agosto - Plaza de toros
Septiembre de 2026
- Granada - viernes 4 de septiembre - Plaza de toros
- Granada - sábado 5 de septiembre - Plaza de toros (SOLD OUT)
- Albacete - sábado 12 de septiembre - Estadio José Copete
- Madrid - 18/19 de septiembre - Festival Jardín de las Delicias
- Murcia - viernes 25 de septiembre - Plaza de toros
- Murcia - sábado 26 de septiembre - Plaza de toros
Octubre de 2026
- Bilbao - viernes 2 de octubre - Bizkaia Arena BEC
- Bilbao - sábado 3 de octubre - Bizkaia Arena BEC (SOLD OUT)
- Valencia - sábado 10 de octubre - Roig Arena (SOLD OUT)
- Valencia - domingo 11 de octubre - Roig Arena
- Barcelona - viernes 23 de octubre - Palau Sant Jordi
- Barcelona - sábado 24 de octubre - Palau Sant Jordi (SOLD OUT)