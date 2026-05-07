Quiénes son los invitados de 'Pasapalabra' hoy: así son Esperanza Aguirre, Eva González, Agustín Jiménez y Joe Pérez

Pasapalabra vuelve a renovar invitados con una política, una presentadora, un actor y un músico como invitados especiales de los próximos tres programas.

Durante los próximos tres programas, Pasapalabrarenueva a los famosos invitados que acompañarán a los concursantes en su camino hacia el Rosco.

En esta ocasión serán Esperanza Aguirre, Eva González, Agustín Jiménez y Joe Pérez los encargados de amenizar el programa estrella de las tardes de Antena 3.

Esperanza Aguirre

Esperanza Aguirre en un evento | Gtres

Esperanza Aguirre (74 años) es ampliamente conocida en España por ser presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012. Sin embargo, también ha ocupado otros puestos en política como ministra de Educación y Cultura entre 1996 y 1999, presidenta del Senado entre 1999 y 2002 o presidenta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid entre 2004 y 2016.

Además, ha hecho apariciones en programas de entretenimiento como Mask Singer: adivina quién canta y Celebrity Bake Off.

Eva González

Eva González en un evento de moda | Gtres

A pesar de que sus inicios fueron como modelo, Eva González (45 años) es reconocida por su labor como presentadora. En televisión, ha conducido programas como La Voz (en varios de sus formatos) o Masterchef.

Además, apareció en series como 7 vidas, Los Serrano y La Tira y ha tenido relaciones sentimentales con varios personajes públicos como Cayetano de Rivera, con quien estuvo casada 13 años.

Agustín Jiménez

Agustín Jiménez en los Iris TV Awards | Getty Images

Agustín Jiménez (55 años) es un reconocido humorista y actor que ha participado en obras de teatro como La cena de los idiotas, El apagón, Una boda feliz o Ben Hur.

Además, ha sido guionista de series como 7 vidas, Casi perfectos o La hora de José Mota, colaborador en programas como El Hormiguero, articulista, asesor creativo, colaborador de radio como en Más de Uno en Onda Cero y escritor de libros como Gente como que no.

Joe Pérez

Joe Pérez en una premier | Getty Images

Puede que te suene la cara de Joe Pérez-Orive, pero no sepas de qué, y es que el productor y músico se dio a conocer como parte del jurado de Operación Triunfo en 2017 y 2018.

A pesar de que tuvo recorrido como cantante entre 2004 y 2008, decidió mantenerse en un segundo plano. Actualmente, publica en sus redes sociales contenido para dar a conocer a artistas incipientes, promocionar los nuevos lanzamientos de cantantes actuales y dar el reconocimiento que los veteranos se merecen.