Maluma, Beéle y Dani Martín acompañarán a Shakira en su concierto del 12 de octubre en Madrid

Shakira dijo que los invitados de su último concierto en Madrid eran de flipar pepinos y no se equivocaba. La cantante colombiana, que ha añadido por sorpresa un último show en Madrid para el 12 de octubre, ha sorprendido al anunciar que estará acompañada de Dani Martín, Maluma y Beéle en su último baile.

"Madrid, gracias por estas noches inolvidables! Nos vemos el 12 de octubre para una última noche juntos, para celebrar a lo grande!", dice el comentario publicado por la cantante en su perfil de Instagram junto al cartel con los nombres de los tres cantantes.

La sorpresa ha sido mayúscula para sus seguidores, sobre todo por la confirmación de Dani Martín.

Sin bien con Maluma tiene tres colaboraciones —Chantaje, Clandestino y Agua—y con Beéle firma una —Algo tú—, con el madrileño no ha cantado nunca y es inevitable plantearse qué tema interpretarán en este último concierto.

El propio cantante ha dado una pista al compartir a través de Intagram Stories el cartel del concierto junto a comentario Te dejo Madrid. ¿Será ese el tema elegido por los dos artistas para al último baile de la colombiana? El 12 de octubre tendremos la respuesta y cada vez queda menos para poder comprar entradas para ser testigos de Last Dance.

También el 12 de octubre descubriremos si Shakira tiene más sorpresas para sus fans como dice otro de los carteles de este show tan especial. "No va a ser un día cualquiera. Se van a celebrar muchas cosas, el Día de la Hispanidad lo celebramos desde el día de la latinidad", han asegurado en la rueda de prensa presentación de la cita musical, descartando que puedan regresar invitados que ya han pasado por el Estadio Shakira.

La cantante descarta "hablar de pasado" y quiere "hablar de futuro", han apuntado para señalar que no veremos alejandro Sanz, Laura Pausini, Manuel Turizo o Dua Lipa de nuevo sobre el escenario.

Un homenaje a Federico García Lorca

En el año del 90 aniversario de la muerte de Federico García Lorca, Macondo Park será también espacio para celebrar al poeta de Granada.

El concierto del 12 de octubre homenajeará al poeta que "ha inspirado al mundo" y que "nos ha hecho sentir la pertenencia y comunidad flamenca". Con este fin, Kiki Morente y Lagartija Nick se subirán al escenario con su show por el 30 aniversario de Omega, el álbum que combinó con maestría flamenco y rock. También estarán en esta cita Israel Fernández, Belén López, Antonio Carbonell y la Oco Band.

En esta misma línea el cantante y compositor Antonio Carbonell será una de las estrellas de Macondo Plaza, en los próximos días se conocerán los nombres que formarán parte del Pabellón cultura y está previsto que se proyecte una película inspirada en Lorca.

El Taller será un espacio para conocer a la modista española Juana Martín y Macondito se abrirá para conocer a pequeños talentos y grandes estrellas, niños de 5 a 10 años con mucho arte a los que merece la pena conocer.

Cada vez queda menos para disfrutar de la fiesta de Shakira y también para poder comprar entradas. Este martes 6 de octubre a las 15:00 horas comienza la preventa exclusiva y el miércoles 7 se activa la venta general a las 10:00 horas a través de Ticketmaster, LiveNation y El Corte Inglés.