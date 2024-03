Los dardos de Álvaro de Luna a Laura Escanes en 'F.G.L.C (A Ratitos)' y su "parecido" con Shakira

Álvaro de Luna y Laura Escanesse han enzarzado en una batalla mediática musical.

La expareja rompió hace cuatro meses tras un año de relación. El sevillano aprovechaba su profesión para componerle canciones románticas a su novia, pero ahora que se ha acabado el amor, también lo ha aprovechado para desahogarse y dar su versión de la historia.

La influencer explotó en redes sociales unos días antes del lanzamiento de F.G.L.C (A Ratitos) y se desahogó en su perfil con sus seguidores, dejando claro que su exnovio no era la víctima de su pasada relación.

"Mira lo voy a soltar porque de tanto callar al final me quemo por dentro, pero esto de que tenga que estar calladita mientras otros hacen canciones………….. lol", publicó.

"Solo quiero abrazar fuerte a shaki después de escuchar su disco y darle una palmadita en la espalda a todos los que intentan imitarla para quedar bien cuando en realidad son todo lo contrario :))))))))))", continuó.

"Amor, tú no eres la Shakira de la historia, basta", concluyó, dejado claro con sus publicaciones que la mala de la historia no es ella, sino él.

Además de intentar marcarse un Shakira con su tema, el parecido con el nombre del álbum de Álvaro de Luna es innegable: de Las mujeres ya no lloran de la colombiana a Boyz don't cry del sevillano.

Después de escuchar la canción de Álvaro de Luna llena de dardos a su ex, se entienden mejor las palabras de Laura, y es que el cantante ha dejado caer en su sencillo, que se arrepiente de su relación con la creadora de contenido, que no le hizo bien y que aun así hay ocasiones en las que se acuerda de ella.

Los dardos a Laura Escanes

Llevo par de días engañándome

Lo pienso a diario 7 días al mes

No echarte de menos me hace sentir bien

Y joder ya lo ves, feeling great like Cobain

Pa pensarte menos voy a encender un flame

Mira no me escondo, I don't feel ashamed

Te he escrito otro tema, it's always the same

Feeling great like Cobain

En el primer párrafo Álvaro da a entender que a veces está bien y otras echa de menos a su expareja, y para superar el duelo ha vuelto a escribirle una canción.

Y a ratitos solo quiero escaparme

Irme lejos de esta puta ciudad

Donde no me acuerde de recordarte

Donde no oiga tu voz

De Luna ha admitido en estos versos que hay muchas cosas que los recuerdos de su pasada relación le persiguen, y es que Laura es una de las creadoras más importantes de nuestro país, por eso no es de extrañar que la vea constantemente en redes sociales, campañas o eventos.

Y que se junten las horas

Y la noche con el día

La casa en frente del mar

Justo como tú querías

Las cosas por perdonar

Y comernos de día

Las tardes en el sofá

Tu boca junto a la mía

Me perdí a mí mismo pa no perderte

Me he quedao sin voz de tanto cantarte

Me faltan las ganas aunque sea fuerte

No me hizo bien conocerte

El sevillano va rememorando algunos de sus momentos en su rutina con Escanes y, al final, reconoce que puso a la influencer por delante de sí mismo, "que se quedó si voz de cantarle" —ya que siempre lo daba todo interpretando Todo contigo, tema que le dedicó cuando estaban juntos y que ella lleva tatuado—, y que conocerla le hizo mal.

No fuiste real como la magia

Aunque quiera borrarlo frame a frame

Yo siempre fui leal como la mafia

Feeling great like Cobain

El intérprete de Olvidé Olvidarte ha dejado caer que Laura le fue desleal, no como él, y quiere olvidarse de lo que vivieron, pero ahora se siente bien.

