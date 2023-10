David Bisbal se abre sobre el Alzheimer de su padre: "Se te parte el alma"

David Bisbal está de estreno. El viernes 29 de septiembre lanzó su disco Me siento vivo y el 17 de octubre llega el documental BISBAL, sobre su carrera y su vida personal.

El cantante de Almería se sincera en este trabajo en el que no pasa por alto lo duro que es vivir con un padre con Alzheimer. Sobre eso habló también con Pablo Motos este lunes en El Hormiguero, al que con voz temblorosa le explicó que hace tiempo que ya no le reconoce.

"No me conoce ni a mí, ni a mi hermano, ni a mi hermana y a veces tampoco a mi madre, que siempre está con él", le dijo. "Nos hemos ido acostumbrado pero es duro la primera vez que no te reconoce. Te dice: 'Me suenas pero no sé ubicarte bien'. Ahí se te parte el alma. Empiezas a notar que no reconoce a sus nietos... Es durísimo... Ni siquiera a veces a mi madre", añadió el cantante, que acostumbra a compartir las fotos de su padre en redes sociales.

"Se acuerda de su época de boxeador y se acuerda que es almeriense. Yo le gasto bromas y le digo que es de Granada, pero él siempre dice: 'No, almeriense", añadió el cantante. "Dentro de la nostalgia, en el mundo en el que viva ahora mismo, hay momentos también graciosos y en esos momentos trato de cobijarme . Es durillo pero Pepe siempre ha sido una persona bromista y tratamos de recordarlo así".

Un premio dedicado a Pepe

David Bisbal habló por primera vez de la enfermedad de su padre el pasado 1 de marzo, cuando recibió el premio Hijo predilecto de Almería y le dedicó el discurso de agradecimiento.

"El primer agradecimiento quiero que sea para mi padre que desgraciadamente hace un tiempo que, aunque sigue estando presente, ya no está. Está en otro mundo completamente diferente en el cual ya no nos reconoce a ninguno. Bueno, solamente a Mari, mi madre, a la que la ama con todo su corazón. Y desde aquí quiero mandarle un fuerte abrazo a Don José Bisbal Carrillo. Yo siento que, aunque él no nos conozca o no sepa qué pasa aquí, sabe que tanto aplauso es algo bueno para su hijo y eso me hace muy feliz", dijo el cantante, que días después habló sobre la enfermedad en la revista Semana.

Después de esta entrevista, en la que contó por primera vez que José Bisbal no lo reconocía, el cantante ha hablado en otras ocasiones sobre esta enfermedad.

Además, en la charla con la revista, habló también sobre la profesión de su padre y los recuerdos de su infancia. "Mi padre es campeón de boxeo, pero antes fue campeón andaluz. Recuerdo que cuando jugábamos, él se ponía su flamante cinturón de campeón andaluz y yo trataba de enfrentarme al gigante de mi padre con su cinturón de campeón de España puesto", dijo emocionado.