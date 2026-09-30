Los discos más esperados de octubre: Arde Bogotá, David Bisbal, LISA y otros estrenos

El calendario de estrenos musicales está lleno en octubre, pues numerosos artistas nacionales e internacionales tienen previsto publicar sus nuevos trabajos discográficos a lo largo de todo el mes. Arde Bogotá, David Bisbal, LISA, Mafalda Cardenal o Pitbull son solo cinco ejemplos.

Arde Bogotá - 'Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS)' (2 de octubre)

Arde Bogotá lanza su tercer álbum, Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS), el viernes 2 de octubre. Con este trabajo, la banda se adentra en los engranajes de las fábricas con una fusión de estilos: "Hemos escuchado mucho postpunk, hemos vuelto al grunge y también al flamenco y a la música tradicional española, y nos hemos escapado de todo. Lo que ha quedado es un disco que tiene coherencia conceptual, pero es muy divertido porque hay géneros de todo tipo", dijo el grupo en una entrevista con Europa FM. Tiene 11 canciones, incluyendo temas como Instrucciones o Bigger Splash.

Sôber - 'Anandamida' (2 de octubre)

Sôber, la banda española de rock/metal alternativo, marca un nuevo capítulo de su carrera con el lanzamiento de su disco Anandamida el viernes 2 de octubre. Pero ¿qué significa el título? "Es la molécula de la felicidad y es algo que genera tu propio cuerpo", explicaron sus integrantes en Cuerpos especiales. "Es lo que sentimos nosotros con la música. Tienes un bajón, llegas al local de ensayo y te alegra el día". El álbum suma 11 canciones, entre ellas Mi refugio e Indestructible.

David Bisbal - 'Eternos' (2 de octubre)

David Bisbal anunció su álbum Eternos el pasado mes de mayo, y este viernes 2 de octubre por fin sale a la luz. Con este proyecto, el artista rinde homenaje a temas que han marcado distintas generacionales con versiones propias "con toda la fuerza, emoción y personalidad de su voz", según describe la tienda oficial. "Han sido meses de muchísimo trabajo, de emoción, de búsqueda y de aprendizaje. Un disco hecho con calma, con respeto por la música", escribió el cantante. Cuenta con 10 canciones, entre ellas Vivir así es morir de amor o Te quiero, te quiero.

Pitbull - 'PITCOIN' (9 de octubre)

El estadounidense Pitbull trae su 14.º álbum de estudio el viernes 9 de octubre bajo el título PITCOIN. El proyecto cuenta con colaboraciones junto a numerosos artistas, tales como Enrique Iglesias, Bon Jovi, Lenier, Lil Jon, FILMORE o Victor Cardenas. Se trata de un disco con un gran volumen de temas, pues incluye un total de 24 canciones. Poco después de su estreno, la superestrella actuará en Madrid y Barcelona con su gira I'M BACK, y lo hará con Europa FM como radio oficial.

Ruslana - 'ANOMIA' (9 de octubre)

ANOMIA, el segundo álbum de estudio de Ruslana, sale a la luz el viernes 9 de octubre. "Representa la construcción de un nuevo mundo con sus reglas. Mezcla el rock y el grunge con el pop y la electrónica, con una estética oscura y caótica que identifica el alma inconformista de Ruslana", asegura la tienda oficial de la artista. El disco suma un total de 11 canciones, entre ellas los sencillos favorita de la vida, veranos condenados y mi vocablo.

Troye Sivan - 'She's the Best' (9 de octubre)

She's the Best es el cuarto álbum de estudio del australiano Troye Sivan y verá la luz el viernes 9 de octubre. "Es una pintura que captura mi vida en todos sus estados de ánimo y colores", dijo el artista sobre el disco. "Explora los momentos de euforia y adrenalina de los últimos años, y la soledad y el anhelo que se escondían bajo ellos. Es caótico, complejo, orgánico, atormentado y lleno de vida. Siento que es la versión más auténtica y creativa de mí mismo que he compartido nunca. En algún momento del camino me di cuenta de que lo único constante en mi vida, lo que me ha mantenido más o menos cuerdo, no ha sido el trabajo ni los hombres, sino lo femenino". Tiene 12 canciones, entre ellas el single homónimo y Party.

Mafalda Cardenal - 'belonia' (16 de octubre)

Mafalda Cardenal publicará el viernes 16 de octubre su segundo álbum de estudio, belonia, cuyo título hace referencia a ese mundo donde la artista se siente segura. "Todo el mundo tiene un lugar favorito, un lugar al que volver cuando todo hace demasiado ruido. Para algunos es una ciudad, para otros una canción, una comida, un recuerdo... El mío no sé muy bien dónde está, solo sé cómo me siento cuando estoy ahí. Es como estar justamente donde tienes que estar, como querer y que te quieran", dijo en un teaser. Cuenta con 12 canciones, entre ellas los sencillos gigantes, canción de amor, creo que te quiero y desde que no estás.

Gara Durán - 'GARA' (16 de octubre)

La artista madrileña Gara Durán se encuentra en un momento muy especial de su carrera tras ser telonera de Aitana. Muchos la conocen por sus canciones con Natalia Lacunza y Barry B —Placer de vivir y Una casa en el Teide, respectivamente— o por su participación en el concierto de 2025 de Carolina Durante en el Movistar Arena de Madrid. Ahora, el viernes 16 de octubre, la cantante estrena su álbum debut: GARA. El disco cuenta con 12 canciones, entre ellas Mi loco cowboy o Perderte.

Amy Winehouse - 'Back To Black (20th Anniversary Edition)' (23 de octubre)

El álbum Back To Black de Amy Winehouse celebra este año su 20 aniversario, motivo por el que el viernes 23 de octubre sale a la luz una edición especial, la cual incluye demos inéditas, caras B y temas interpretados en directo en 2007 en Paradiso (Ámsterdam).

Guille Toledano - 'El Toledano' (23 de octubre)

Tras su paso por Operación Triunfo 2025, Guille Toledano publica su álbum debut el viernes 23 de octubre bajo el título El Toledano. "Ha sido un proceso largo, bonito, complicado muchas veces y, sobre todo, lleno de momentos que algún día me gustaría contaros. Creo que hasta que no haces un disco no eres consciente de todo lo que tiene que pasar para que llegue a existir", explicó el joven artista. Tiene un total de 11 canciones, entre ellas Ven y báilame, Ya no me avisas, Mil mariposas y No sé si quiero volver.

LISA - 'PRESS PLAY' (23 de octubre)

La cantante tailandesa LISA, integrante del grupo BLACKPINK que colaboró con Rosalía en 2024, publica el viernes 23 de octubre un EP titulado PRESS PLAY. "Es el audaz trabajo que da continuidad al álbum debut de larga duración de LISA, una celebración de todo lo que ha conseguido hasta ahora y un recordatorio de dónde empezó todo. Es la versión más personal de LISA hasta la fecha, un homenaje a sus raíces tailandesas y a su ascenso como icono global", explica la tienda oficial de Sonis Music. Incluye seis canciones, entre ellas el éxito SaWaDiKa.

Fuera de octubre y a nivel nacional, Álvaro de Luna tiene pendiente lanzar su nuevo proyecto, Azulejos, aunque aún se desconoce la fecha de estreno. Además, Ana Mena sigue ultimando los detalles de su próximo álbum.