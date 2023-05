De Mick Jagger a David Bowie: los dúos más épicos de Tina Turner

"El mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir", dice el texto compartido por el portavoz de la familia de Tina Turner.

La cantante de Brownsville, Tennessee, ha fallecido este 24 de mayo a los 83 años de edad, tras una larga enfermedad, en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich, Suiza.

Reina del rock and roll, la característica voz rasgada y reconocible por su energía sobre el escenario y el increíble espectáculo de sus directos, la cantante, compositora y actriz ha regalado al mundo más de 50 años de carrera llenos de memorables momentos y canciones convertidas en himnos.

Os contamos aquí algunos de los duetos más épicos que la leyenda de la música interpretó junto a grandes artistas de su talla.

'Tonight' - Con David Bowie

Tina Turner interpreta 'Tonight' con David Bowie.

En 1985, la estrella del rock and roll estaba en Birmingham grabando su gira estadounidense en 1985 Private Dance Tour. En uno de sus conciertos colaboró con David Bowie para Tonight, una versión que Bowie incluyo en su álbum homónimo.

'It's Only Love' - Con Bryan Adams

Tina Turner y Bryan Adams interpretan en vivo en Londres 'It's Only Love', 'Without You' y 'The End'.

Tina y Bryan grabaron el tema It's Only Love originalmente en el álbum de Adams Reckless, que se publicó en 1984. En este directo, el intérprete de Please Forgive Me interpreta con Turner el tema, además de Without You y The End, en la fiesta del 60 cumpleaños de Tina en Londres, en 1999.

'Cose della vita' - Con Eros Ramazzotti

Videoclip oficial de 'Cose della vita', el tema que Eros Ramazzotti versionó con Tina Turner.

Cose della vita/Can't stop thinking of you es un single grabado en 1993 por el cantante italiano Eros Ramazzotti. En el disco de recopilación de grandes éxitos en 1997, el cantante grabó de nuevo el tema junto a Tina Turner. Hoy es la tercera canción más escuchada de la cantante en Spotify.

'Tearing Us Apart' - Con Eric Clapton

Eric Clapton y Tina Turner interpretan 'Tearing Us Apart' en Londres.

también han compartido escenario en más de una ocasión, nos quedamos con su actuación en el Wembley Arena de Londres en 1987, dentro del concierto All-Star Rock de Prince’s Trust, cantaron ” Tearing Us Apart”, que se incluye en el album de Eric Clapton ” Agosto” de 1986.

'The Bitch Is Back' - Con Elton John

Tina Turner y Elton John cantan juntos 'The Bitch Is Back'.

The Bitch Is Back fue el segundo sencillo publicado del álbum de Elton John en 1974, Caribou. La canción, que se convirtió rápidamente en un éxito absoluto, es definida como una de sus mejores piezas de hard rock y fue interpretada varias veces junto a Tina Turner, que versionó el tema en su disco Rough, su tercer álbum de estudio en solitario.

'Hot Legs' - Con Tom Jones

Tom Jones canta junto a Tina Turner 'Hot Legs', en 1977.

Tina interpretó esta canción desde sus primeros directos en solitario, aunque nunca grabó una versión de estudio. Esta es la del directo en dueto con Tom Jones. Ambas, estrellas del blues venidas de Estados Unidos y Reino Unido.

'Unfinished Sympathy' - Con Bruce Willis

El actor y músico Bruce Willis comparte escenario con Tina Turner para interpretar 'Unfinished Sympathy'.

Bruce Willis es un actor y productor de cine estadounidense, además de músico. En 1996, Bruce asistió hasta en tres ocasiones con su banda The Accelerators como telonero de Tina. En el directo en París, Bercy, en la gira Wildest Dreams Tour de Tina, los artistas se unieron para interpretar a dúo Unfinished Sympathy.

'State Of Shock / It's Only Rock 'n' Roll' - Con Mick Jagger

Turner y Jagger interpretan en directo en Filadelfia 'State Of Chock' y 'It's Only Rock 'n' Roll'.

En el acto organizado para recaudar fondos para la hambruna en Etiopía, Mick Jagger y Tina Turner actuaron en el Live Aid en el estadio John F. Kennedy de Filadelfia, Estados Unidos, en 1985.

El concierto supuso un hito por su retransmisión gracias a una de las mayores conexiones hasta el momento. Fue visto por el 40% de la población mundial.

Jagger, que se ha despedido de la artista en sus redes con un emotivo mensaje, ha reconocido en varias ocasiones que su característico movimiento de cadera está inspirado en los movimientos de Turner. "Era inspiradora, cálida, divertida y generosa. Ella me ayudó mucho cuando era joven y nunca la olvidaré", ha escrito el cantante.

