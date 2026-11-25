Los tocayos nos han regalado una foto juntos y el público no ha tardado en pedirles una colaboración.

Han pasado 25 años desde el primer Operación Triunfo y los que quedaron en segunda y tercera posición siguen siendo amigos y compañeros.Bustamante ha publicado un selfie junto a Bisbal acompañado de un breve texto: "Visitas molonas…Te quiero hermano!", a lo que el almeriense ha respondido: "Pedazo de abrazo nos hemos dado! Me encantó verte!"

A los fans emocionados en comentarios se les unen Manuel Carrasco y Pablo López, quienes han concursado también en el programa , Noemí Galera, que por aquel entonces fue su profesora, y otros compañeros de la industria como Angy Fernández y Bombai que han plagado el perfil del cántabro de corazones y mensajes de cariño.

Uno de los comentarios más repetidos es la petición de una colaboración entre ambos. Por el momento, no sabemos el motivo de esta unión, pero según ha revelado la actriz Chari Gutiérrez este junte se trata de un rodaje.

La especulación más extendida es que quizás se trate de una segunda parte del anuncio de La Gula del Norte, en el que Bisbal se niega a decir "gulería" en lugar de "bulería". Comentarios como "Devuélveme la gula que me la has quitao" o "Es que busta sí que es el del norte! Todo cuadra!", reflejan esta idea, pero aún no sabemos nada.

Toda este entusiasmo llega después de que la ganadora de la primera edición haya contado que no planea formar parte de los posibles eventos que pueda haber por el 25 aniversario del programa.