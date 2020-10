Amaia Montero cierra Twitter y se graba en la ducha: "Prefiero morir de pie que vivir de rodillas"

Amaia Montero vuelve a estar en el ojo del huracán tras sus recientes indirectas a su pasado en La Oreja de Van Gogh y los ataques velados a la actual vocalista del grupo, Leire Martínez.

La artista fue tendencia hace unos días en Twitter tras escribir unas palabras donde pedía "justicia" y se definía como una persona que se equivoca pero que tiene las cosas claras. Luego, se comparó con otras "carentes de personalidad, sumisas que se dedican a cumplir ordenes bajo el lema del #easyLife que para mí eso no es vivir es respirar, y que horror vivir sin poder ser uno mismo teledirigido". Unas palabras dirigidas directamente a Leire Martínez que, tras una polémica anterior sobre una firma de discos compartió una imagen suya en Instagram asegurando que iba a mantenerse "fiel, honesta, real" con el hashtag #EasyLife.

Así, después de este ataque y ante la avalancha de reacciones que se estaban sucediendo en la red social, Amaia Montero justificó: "Yo pertenezco a un tipo de persona radicalmente contraria … con mis equivocaciones mis aciertos pero con las cosas claras … y eso es difícil de aceptar para ciertas personas y eso desgasta, desgasta mucho… no es tan fácil como 'Amaia se fue'. Como diría un gran amigo mío 'nada es lo que parece… quizá “Amaia estaba muy cansada de todo eso hasta el punto de perder la ilusión por una de las cosas más ama 'la música'. Siempre lo he dicho prefiero morir de pie que vivir de rodillas", escribió intentando justificarse y profundizando en viejas heridas del pasado, cuando todavía pertenecía al grupo que le dio la fama.

Al ver que las reacciones no eran positivas, Amaia Montero desafió a los internautas y volvió a justificarse una vez más asegurando que sus palabras eran la respuesta a la "pregunta del millón" que le llevan haciendo 13 años.

"Tras 13 años esquivando la pregunta de millón que todo el mundo me hace, y cuando cuento lo que ni siquiera podría ser el prólogo, me disparan a matar. No llevo el chaleco antibalas puesto, así que adelante. ¡Y no os dejéis nada, por favor!", decía poco antes de eliminar su cuenta de Twitter de forma permanente.

"Siempre lo he dicho, prefiero morir de pie que vivir de rodillas" fue el último mensaje que escribió en su cuenta, que ahora mismo se encuentra desactivada.

Eso sí, donde la cantante sí se ha mostrado activa es en su cuenta de Instagram, donde ha publicado un vídeo en la ducha bajo el título 'Freedom' (Libertad).