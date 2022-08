Demi Lovato vuelve a la carga con '29', su tema más personal

Demi Lovato ha lanzado el tercer sencillo de su próximo disco Holly Fvck, 29, para el que se ha inspirado en una de las relaciones sentimentales de su juventud, en la que estuvo envuelta durante seis años.

La canción narra parte de su historia con Wilmer Valderrama, un actor 12 años mayor que él que conoció cuando tenía 17 años y el 29, como explica en el estribillo de este nuevo single.

La cantante ha puesto su corazón y sentimientos más oscuros en este tema, donde podemos ver cómo se cuestiona la pureza de esa relación, si realmente era lo que ella quería o una fantasía de la que fue su pareja.

Una balada que baja el ritmo rockero al que nos tenía acostumbrados Lovato con los sencillos previos a 29, pero la letra lo requiere, pues habla de algo que, con el paso del tiempo, ha supuesto una enseñanza para ella, y así lo a expresado a través de Instagram.

Estreno de Holly Fuvk, próximamente

El próximo viernes 19 de agosto Holly Fvck, el octavo disco de estudio de Demi Lovato, verá la luz. En el estarán incluidos temas que ya hemos escuchado como Skin of My Teeth o Substance, los primeros sencillos de su último trabajo.

Letra 29

Petal on the vine, too young to drink wine

Just five years a bleeder, student and a teacher

Far from innocent, what the fuck's consent?

Numbers told you not to, but that didn't stop you

Finally twenty-nine

Funny just like you were at the time

Thought it was a teenage dream, just a fantasy

But was it yours or was it mine?

Seventeen, twenty-nine

Woah, oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Seventeen, twenty-nine

Had me in your grip, went beautifully with

All my daddy issues, and the shit continues

I see you're quite the collector

Yeah, you're twelve years her elder

Maybe now it doesn't matter

But I know fucking better

Now I know fucking better

'Cause I'm

Finally twenty-nine

Funny just like you were at the time

Thought it was a teenage dream, just a fantasy

But was it yours or was it mine?

Seventeen, twenty-nine

Woah, oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Seventeen, twenty-nine

Woah, oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Seventeen, twenty-nine

Finally twenty-nine

Seventeen would never cross my mind

Thought it was a teenage dream, a fantasy

But it was yours, it wasn't mine

Seventeen, twenty-nine

Woah, oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh