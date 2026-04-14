Demi Lovato estrena su nueva gira con 'This is me' y Joe Jonas sobre el escenario

Demi Lovato se embarca en su gira It's not that deep y lo hace con un concierto de arranque lleno de sorpresas nostálgicas desde Orlando.

Demi Lovato da el pistoletazo de salida de su nueva gira It's Not That Deep Tour, con la que celebra su nuevo álbum de pop electrónico. Y lo ha hecho con un concierto inolvidable en Orlando.

la artista ha entonado sus nuevos temas como Kiss, Fast y Here All Night, pero también ha habido hueco para grandes sorpresas, como la aparición estelar de Joe Jonas en mitad del show.

Corría el verano de 2025 cuando Demi y Joe sellaban una reconciliación en directo. Fue entonces en el concierto de los Jonas Brothers cuando apareció por sorpresa Lovato, y junto al mediano de los Jonas sacudió de nostalgia a los fans de Camp Rock uniéndose al cantar el éxito This is me.

Ahora ha sido el turno de la artista de invitar a su compañero al escenario para volver a conmover al público con el éxito musical de Disney. De nuevo, la pareja musical ha vuelto ha mostrar su conexión y que, por mucho que los años pasen, su complicidad es la del primer día.

Aprovechando que Joe Jonas estaba sobre el escenario, la experiencia se ha expandido a otra canción: juntos han cantado también On the Line, el otro éxito conjunto de Camp Rock que entonaban sus personajes Mitchie y Shane en la ficción.

Un encuentro también con Selena Gomez

El primer concierto de la gira de Demi Lovato también ha dejado otro hueco para la nostalgia: Selena Gomez ha ido a ver a su vieja amiga desde el público del show.

Las estrellas de Disney han compartido este bonito encuentro en redes sociales, lo que ha revolucionado a los fans.