TAMBIÉN SELENA GOMEZ EN EL PÚBLICO

Demi Lovato estrena su nueva gira con 'This is me' y Joe Jonas sobre el escenario

Demi Lovato se embarca en su gira It's not that deep y lo hace con un concierto de arranque lleno de sorpresas nostálgicas desde Orlando.

Joe Jonas y Demi Lovato en concierto en 2025
Joe Jonas y Demi Lovato en concierto en 2025 | GETTY

Europa FM

Madrid14/04/2026 12:08

Demi Lovato da el pistoletazo de salida de su nueva gira It's Not That Deep Tour, con la que celebra su nuevo álbum de pop electrónico. Y lo ha hecho con un concierto inolvidable en Orlando.

la artista ha entonado sus nuevos temas como Kiss, Fast y Here All Night, pero también ha habido hueco para grandes sorpresas, como la aparición estelar de Joe Jonas en mitad del show.

Corría el verano de 2025 cuando Demi y Joe sellaban una reconciliación en directo. Fue entonces en el concierto de los Jonas Brothers cuando apareció por sorpresa Lovato, y junto al mediano de los Jonas sacudió de nostalgia a los fans de Camp Rock uniéndose al cantar el éxito This is me.

Ahora ha sido el turno de la artista de invitar a su compañero al escenario para volver a conmover al público con el éxito musical de Disney. De nuevo, la pareja musical ha vuelto ha mostrar su conexión y que, por mucho que los años pasen, su complicidad es la del primer día.

Aprovechando que Joe Jonas estaba sobre el escenario, la experiencia se ha expandido a otra canción: juntos han cantado también On the Line, el otro éxito conjunto de Camp Rock que entonaban sus personajes Mitchie y Shane en la ficción.

Un encuentro también con Selena Gomez

El primer concierto de la gira de Demi Lovato también ha dejado otro hueco para la nostalgia: Selena Gomez ha ido a ver a su vieja amiga desde el público del show.

Las estrellas de Disney han compartido este bonito encuentro en redes sociales, lo que ha revolucionado a los fans.