Demi Lovato se une a los Jonas Brothers para cantar juntos en directo 15 años después de 'Camp Rock'

Ya sea en el mundo del cine o la música, los reencuentros siempre funcionan, o al menos provocan en los fans lo mismo que durante el concierto de los Jonas Brothers. Durante el último show del 10 de agosto de la gira Jonas20: Greetings from your Hometown Tour, la banda decidió dar a su público un momento muy especial con la aparición de Demi Lovato en el escenario para cantar This is Me y Would'nt Change a Thing.

Ambos temas tienen origen en la saga de películas de los años 2000 Camp Rock, en la cual participaron los artistas y les hizo catapultarse a la fama. Ahora, quince años después del lanzamiento de la segunda película, los Jonas Brothers han reanimado la emoción de los nostálgicos con esta colaboración inesperada durante su actuación en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El retorno de un himno

Si hay un tema de Camp Rock que ha pasado a la historia por encima del resto ha sido This is Me, el cual cuenta con más de 200 millones de reproducciones en Spotify y más 100 millones en YouTube. En las películas, Mitchie (Demi Lovato) mantenía una relación romántica con Shane (Joe Jonas), siendo esta canción un momento importante para establecer la relación de ambos.

Pero este tema no solo es el momento en el que el personaje de Joe Jonas le declara que ella es la persona que llevaba tiempo buscando y "la razón por la que canta", sino que también es el relato de una chica que no confiaba demasiado en sí misma para mostrar su talento al mundo y decide ahora con orgullo ser ella misma.

Una relación llena de amor y conflicto

Pero no todo era un camino de rosas en la relación entre sus dos personajes. En la segunda película, ambos personajes manifiestan las diferencias presentes entre ellos, pero también su inevitable atracción, durante el tema Would'nt Change a Thing. De esta forma, se genera un diálogo de acusaciones cruzadas que tanto Demi Lovato como Joe Jonas supieron plasmar a la perfección en el escenario.

Avivando la nostalgia

Por si hubiera sido poco para los fans que perdieron la voz cantando estos míticos temas, Joe Jonas publicó en su TikTok un vídeo previo al concierto junto a Demi Lovato interpretando Would'nt Change a Thing, aumentando aún más la emoción por el reencuentro.

Todo este hype por los éxitos de Camp Rock surgen además en un momento en el que no paran de surgir rumores acerca de un posible regreso de la saga con una tercera película. Esta información ha sido revelada por varios insiders de la industria, los cuales han compartido los posibles nuevos miembros del elenco, así como el regreso de Demi Lovato y los Jonas Brothers. Por el momento, son solo rumores, pero quizás dentro de poco tengamos confirmaciones oficiales.