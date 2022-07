Desgranamos 'Despechá': significado, letra y referencias de la nueva canción de Rosalía

Rosalía compartió por primera vez Despechá desde el escenario durante su gira mundial Motomami, sorprendiendo y deleitando a sus devotos. La reacción fue fulminante, y la respuesta hiperentusiasta de los fans se extendió como la pólvora.

Por fin y después de una apabullante demanda popular, la cantante ha lanzado la versión oficial de Despechá.

Por qué la compuso

Una vez estrenada la canción, la cantante explica que el tema lo compuso "sin reservas ni arrepentimiento". Su letra habla de curar el mal de amores desde la diversión y la compañía de la amistad: "Hoy decidí que esta noche se sale / Con todas mis Motomamis / Con todas mis gyales"

"Hay muchas formas de estar Despechá, en este tema es desde la locura o el descoco, andando sin reservas ni arrepentimiento. Este es el lugar desde el que hago música, desde donde lo hacía cuando empecé y en el que seguiré hasta que Dios diga", dice Rosalía.

Sus referencias

Cuando el álbum Motomami vio la luz fuimos conscientes de que Rosalía había dado la vuelta al mundo para componerlo.

Bebía de numerosas fuentes y las barreras entre géneros se desdibujaron: bachata, flamenco, electrónica, reguetón, boleros... Rosalía tiene mucho que agradecer a todas las músicas y artistas que la han influido porque sin ellas no se habría convertido en la figura que es a día de hoy.

"Doy las gracias por haber podido viajar en estos últimos años y haber aprendido de músicas de otros lugares entre ellos RD, donde artistas como Fefita La Grande, Juan Luis Guerra o Omega me han inspirado y que sin ellos esta canción no existiría", asegura.

¿Habrá videoclip?

Sí. El cuándo se estrenará, de momento, es un misterio. La cantante lanzaba Despechá en todas las plataformas esta madrugada y pocas horas después anunciaba el videoclip "pronto".

Quién es La Fefa

Fefa, más conocida como Fefita la Grande, es un emblema de la música en la República Dominicana. Hasta Rosalía lo sabe. "Toy con la Fefa / ella es la jefa", canta en Despechá.

Fefita es una de las máximas exponentes del merengue típico, la variación más rural del merengue, el principal género musical de la República Dominicana.

Comenzó su carrera gracias al dominio del acordeón y su versión del tema La chiflera es una las canciones más conocidas en su país, donde a sus 78 años es toda una eminencia de la cultura musical.

Se conocieron durante el rodaje del videoclip de Linda con Tokischa, donde Fefita hace un mini cameo.

Qué significa 'Racineta'

Escuchamos por primera vez Racineta en el diccionario autobiográfico que es ABCDEFG. Ahora la repite en Despechá en el verso Voy a 180 porque soy una racineta / Te distraes y yo te adelanto por la derecha.

Rosalía es una amante de los coches, las motos y la velocidad. No cabe duda. Una motomami con todas las letras.

También es una racineta, porque una racineta es "una chica que se va de racing".

Ella misma lo explicó el pasado mes de mayo, cuando respondía a las preguntas de sus fans a través de Twitter.

Letra completa de Despechá

[Intro]

Yeah-yeah

Yeah-yeah

Mmm

[Pre-Coro]

Baby, no me llame'

Que yo estoy ocupá' olvidando tus male'

Ya decidí que esta noche se sale

Con toa' mis motomami', con toda mis gyale'

[Coro]

Y ando despechá', oah, alocá'

Bajé con un flow nuevo 'e caja, baby, hackeá'

Lo muevo de la'o a la'o y a otro la'o

Hoy salgo con mi baby de la disco coroná'

Y ando despechá', oah, alocá'

Que Dios me libre de volver a tu la'o

Lo muevo de la'o a la'o y a otro la'o

Hoy salgo con mi baby de la disco coroná', coroná', yeah

[Verso]

Voy con la falda (Ah), aro' y cadena' (Eh)

Piña colada (Sí), no tengo pena (Ah, no)

Voy con la Fefa (Wuh), ella es la jefa (Sí)

Ella lo baila (Eh), еlla me enseña (Eh)

Hoy no trabaja (Uh) еsta morena

Fuck la fama (Eh), fuck la faena (Jaja)

La noche está larga (Eh), la noche está buena (Eh)

Un mambo violento y fin del problema

Mira qué fácil te lo vo'a decir

A, B, C; one, two, three

Mira qué fácil te lo vo'a decir

Que esta motomami ya no está pa' ti

Mira qué fácil te lo vo'a decir

A, B, C; one, two, three

Mira qué fácil te lo vo'a decir

Que esta motomami—

[Coro]

Y a—Y ando despechá', oah, alocá'

Bajé con un flow nuevo 'e caja, baby, hackeá'

Lo muevo de la'o a la'o y a otro la'o

Hoy salgo con mi baby de la disco coroná'

Y ando despechá', oah, alocá'

Que Dios me libre de volver a tu la'o

Lo muevo de la'o a la'o y a otro la'o

Hoy salgo con mi baby de la disco coroná', coroná', yeah

[Puente]

Mmm, voy a 180 porque soy una racineta, ¿qué, qué?

Te distrae' y yo te adelanto por la derecha, uh

Voy a 180 porque soy una racineta, ey, ey

Te distrae' y yo te adelanto por la derecha, mmm, mmm, mmm

[Outro]

Yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah

Ey

Yeah-yeah-yeah-yeah

Chris Jedi

Gaby, Gaby, Gaby

De Barcelona pa' Santo Domingo

La ROSALÍA, mmm, jaja, je

Jeje

Ey

Uh, uh, uh, uh

Omega

Ey, ey, ey

Uh, uh, uh, uh