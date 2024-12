Diana Navarro, de cerca: su edad, la muerte de su padre, su discreto matrimonio y su vínculo con Pablo Alborán

Diana Navarro es una cantante española especializada en la copla. Se trata de una de las voces más poderosas de nuestro país, y su faceta como artista también engloba otras disciplinas, como la actuación.

Nacida en Málaga en 1978, Navarro decidió estudiar un máster de Interpretación para cine y televisión. Por ello, en 2021 debutó como actriz de teatro al encarnar a Concha Piquer en En tierra extraña en el Teatro Español, y tan solo un año después estrenó El amor... Falla, un homenaje a Manuel de Falla, en el Auditorio Nacional.

Diana Navarro tiene a las espaldas ocho álbumes, con los que ha conseguido grandes hitos. Empezando por No te olvides de mí (2005), su debut consiguió doble disco de platino y se ganó una nominación a los Grammy Latinos como Artista revelación. Además, consiguió un Premio Ondas como Artista Revelación, entre otros galardones.

La cantante Diana Navarro | GTRES

A este estreno le siguieron 24 rosas (2007), Camino verde (2008), Flamenco (2011), Género Chica (2012), La esencia (2013), Resiliencia (2016) e Inesperado (2019). Con todos ellos ha dejado claro su estilo flamenco y su buque insignia, su gran voz.

En lo que respecta al cine, la artista se ha dejado ver en títulos como Padre no hay más que uno y Las pesadillas de Alberto Soto. En cuanto a televisión, Navarro ha participado en ficciones como Amar es para siempre y Esposados.

Su discreta pareja

La vida personal de Diana Navarro es bastante desconocida. De hecho, tenía una norma no escrita de no hablar nunca de su pareja, con la que empezó en 2014. Tanto es así que con el tiempo se conoció que en 2018 se casó con su pareja, Rafael Rodríguez, pero en ese momento ni prensa y fans fueron conocedores de ello.

Se conoce que en la ceremonia, la folclórica le cantó a su esposo la canción Cuando venga el amor, y por amor la malagueña se mudó a Granada, de donde es su marido.

La cantante Diana Navarro y su pareja, Rafael Rodríguez | GTRES

Ahora, de Rodríguez se conoce que gestiona una pequeña tienda de ultramarinos en el centro de Granada que se llama Oliver Delicatesen, uno de los pocos negocios de toda la vida que quedan en la ciudad andaluza.

Allí reside en una casa rural, y pasó momentos como el confinamiento, por ejemplo. No obstante, su vida nómada como artista le hace pasar temporadas fuera de casa, viajando por todo el país.

No siempre le fue bien en el amor. Se conoce que Diana Navarro tuvo un gran desencanto amoroso, tal y como le contó a la revista Semana. Como ella interpretó en el teatro a Concha Pique, desveló que tenía algo en común con ella: "Yo fui la otra, pero yo no sabía que era la otra".

Así, desveló que estuvo saliendo con alguien que ya tenía una vida sentimental. "Al final siempre se dice que el cornudo es el último que se entera, ¿no? Pues fíjate... Pero ya está", expresó la malagueña.

El fallecimiento de su padre

Su vida está marcada por una gran pérdida. En 2022 falleció su padre, Pepe 'El Morralla'. Pese a su discreción con su vida personal, fue la propia cantante quien dio la noticia a través de redes sociales con un bonito texto y una imagen de su boda.

Casualmente, su padre falleció el día de su cumpleaños. "El 8 de diciembre de 1941 nació mi padre 'Pepe El Morralla' y decidió celebrar su cumpleaños por todo lo alto, marchándose el 8 de diciembre de 2022 a los 81 años. He despedido a padres de familiares y amigos y siempre me iba con el mismo pensamiento. Dios mío, no quiero que me pase a mí… Pero todo llega… Nada es comparable al dolor y al vacío que siento… pero nos disteis tanto amor…", expresó, muy apenada.

"El estaría muy orgulloso al ver lo que le queríais. Gracias por todas las muestras infinitas de cariño. Sois la mejor familia y amigos que se puede tener. TE QUIERO PAPÁ, CON TODA MI ALMA", continuó manifestando, ensalzando el amor que recibía. Así, se despidió de él: "Cuídame desde las playas del cielo y espérame comiendo unos chanquetitos con Pepe Mario, Eva, Sebastián, Juaniquito, Antonio 'El Patrón', Tito Paco, Tito Jesús, Tita Morena, La Pepa, Chinako, Ricardo… Que tu Virgen del Carmen y tu Cautivo te acompañen siempre. Yo sigo trabajando en tu honor".

Su vínculo con Pablo Alborán

La artista ha dejado claro desde los años 90 que es una de las grandes de la copla y, por ello, abrió camino a uno de sus paisanos en la industria musical. Y es que Diana Navarro fue la madrina de Pablo Alborán y, pese a que su fama ya estaba muy acrecentada, guió al cantante de Saturno en sus inicios en la música.

Él la tenía como un referente, y se inspiró en su figura al crear sus primeras canciones. Por su parte, Navarro sabía que el malagueño llegaría lejos, y lo apoyó antes de triunfar con Solamente tú en 2010. Por ello, su vínculo musical siempre ha sido muy fuerte.