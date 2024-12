Así es la actriz Alicia Borrachero: su edad, su marido actor, su historia de abuso y sus proyectos internacionales

Alicia Borrachero es una actriz española conocida tanto por obras de teatro como por series y películas, siendo así un rostro muy habitual en la ficción de nuestro país, pero también internacional.

Nacida en Madrid en 1968, a sus 56 años cuenta con una dilatada carrera en la que destacan títulos nacionales como Médico de familia, 7 vidas, Bajo sospecha, Tiempos de Guerra, El caso Asunta y La fabulosa historia de Diego Marín.

No obstante, uno de los datos más interesantes de Borrachero es su carrera internacional, pues la actriz dio el salto a Hollywood, y allí se ha convertido en una habitual, al igual que en otras industrias audiovisuales de todo el mundo.

Sus películas internacionales

El contacto con la industria audiovisual más allá de nuestras fronteras le llegó en 1996, cuando formó parte de la película La lengua asesina, una coproducción española y británica. Desde ese momento, se la pudo ver en otros proyectos internacionales, como The Disappearance of García Lorcca, en el que participó en 1996.

La actriz también participó en el proyecto televisivo estadounidense Don Quixote, donde dio vida a la madre de Sancho Panza, pero también se la pudo ver en la película El amor en los tiempos del cólera, grabada principalmente en Cartagena de Indias en 2006.

Alicia Borrachero sorprendió al participar en Las crónicas de Narnia: el príncipe Caspian, la segunda entrega de la conocida saga de ficción. Allí encarnó a Reina Prunaprismia. En 2016, además, formó parte del elenco de The Promise, y en 2019 trabajó en Terminator: Dark Fate. En 2023, la actriz estuvo en el reparto de la película musical cristiana estadounidense Camino a Belén.

Su proyección internacional no es casual. Y es que la actriz estudió Artes escénicas e interpretación en la Universidad de Narareth, en Nueva York.

Su vida sentimental

Precisamente durante sus estudios conoció a quien se convertiría en su marido: la actriz empezó una relación con el también actor Ben Temple, al que conoció en la universidad. Con él se casó en 2003, y tuvieron a su primer hijo en 2005.

El amor le hizo al intérprete dejar su país natal y mudarse a España, concretamente a Madrid junto a ella, donde empezó una vida nueva, aunque manteniendo su profesión.

No obstante, con el tiempo Temple volvió a EEUU para seguir desarrollando su carrera de manera más sencilla. Sin embargo, la distancia entre ellos no funcionaba y acabó regresando a nuestro país. Así lo contó él mismo en Fotogramas: "Me di cuenta de que ya era más español que norteamericano, era un extranjero en mi propia tierra".

A nivel nacional se le ha visto en series y películas como Policías, Amar en tiempos revueltos, El Ministerio del Tiempo, Refugiados y Matar el tiempo. Juntos han trabajado en la obra Un delicado equilibrio, de Edwuard Albee.

Abuso de poder en su trabajo

Como muchas actrices han relatado, Alicia Borrachero también ha sido víctima del abuso de poder en el cine. Así lo recoge La Vanguardia, pues la actriz cuenta que en sus primeros años de carrera no era consciente de la magnitud del problema: “Con los años, recuerdo haber dicho... Oh, vaya, eso que están diciendo en el telediario ahora que se llama así, que es un delito, era eso".

Asimismo, empatizó con las víctimas: "Puedo entender a la gente que tiene miedo a hablar, de poner nombres, de implicarse hasta ese punto, porque a lo mejor piensan que ya va a dar problema".