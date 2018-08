Diplo se une al fenómeno Poppy para presentarnos su apocalíptica visión en Time Is Up

Poppy es tal vez uno de los fenómenos frikis de YouTube que más nos ha llamado la atención. Famosa por sus cuidados vídeos en los que se muestra como un robot viviendo en un mundo virtual, ahora ha unido fuerzas con Diplo para presentarnos su apocalíptico Time Is Up.

Poppy presenta Time Is Up con Diplo / Instagram/Poppy

Esta 'youtuber robot' acumula más de 300 millones de visualizaciones en sus vídeos, donde nos intenta hacer ver que la realidad que vivimos no es real, que estamos inmersos en una especie de Matrix y ella es 'The One', la que puede salvarnos.

Así, en el vídeo de Time Is Up, esta creación humana se vuelve autónoma y se erige como la sacerdotisa de su propia religión, repartiendo pastillas azules para conectar a la gente con la verdadera naturaleza de su realidad, su Matrix.

Recordando a la humanidad que no son más que "cucarachas", y que " el exterminio" es nuestra "única esperanza". Algo parecido al discurso del agente Smith con la "plaga" que merece "ser exterminada".

Poppy es en realidad Moriah Rose Pereira, una americana de 23 años que comenzó a publicar vídeos en internet en 2014, convirtiéndose en todo un fenómeno en YouTube por su extravagante look y lo excéntrico de sus contenidos.

Una de sus aficiones era cantar y empezó a hacerlo tocando diferentes géneros, entre los que ya estaban la electrónica y el techno, por lo que la discográfica Island Records no tardó en ficharla y desde entonces su popularidad no ha dejado de que crecer en esa dirección. Hasta tal punto, que su nuevo tema lo presenta nada menos que con el productor y DJ Diplo, que ha colaborado con grandes de la música como Justin Bieber, Sia o Steve Aoki.

¿Estás dispuest@ a adentrarte en el universo Poppy?