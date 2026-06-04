Los divertidos guiños de Toy Story a los discos de Taylor Swift para promocionar 'I Knew It, I Know You'

Los guiños de Toy Story a los discos de Taylor Swift | Europa FM

Taylor Swift pone voz a la banda sonora de Toy Story 5. La cantante se une al universo Pixar para interpretar I Knew It, I Knew You, tema principal de la película que llega a todas las plataformas el viernes 5 de junio.

La cantante y la productora anunciaron la noticia este lunes 1 de junio para alegría de los fans de la cantante, los seguidores de la saga y los juguetes de Andy, que cuentan las horas que quedan para el lanzamiento.

Con una divertida galería de fotos publicada en rede sociales, Pixar recordaba este miércoles el inminente estreno de la canción que ilusiona a los protagonistas de sus películas, que para animar la espera se han animado a homenajear las portadas de los 12 discos de Taylor Swift.

Los fans de la cantante han visto claras las referencia a cada álbum y a cada era, que además sigue un orden cronológico: así, la foto de Woody es un homenaje al disco Taylor Swift (2006) y la foto de Bonnie en la bañera se refiere a la portada de The Life of a Showgirl (2025).

Revisamos la galería y los discos a los que hace homenaje cada juguete: