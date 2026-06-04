Los divertidos guiños de Toy Story a los discos de Taylor Swift para promocionar 'I Knew It, I Know You'
Taylor Swift aterriza en el universo Toy Story con I Knew It, I Know You, su canción para la quinta entrega de la saga que llega a las plataformas este viernes 5 de junio. Pixar cuenta las horas para el lanzamiento y también sus juguetes, que protagonizan una divertida galería de fotos en redes con guiños a los doce discos de la cantante.
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Taylor Swift pone voz a la banda sonora de Toy Story 5. La cantante se une al universo Pixar para interpretar I Knew It, I Knew You, tema principal de la película que llega a todas las plataformas el viernes 5 de junio.
La cantante y la productora anunciaron la noticia este lunes 1 de junio para alegría de los fans de la cantante, los seguidores de la saga y los juguetes de Andy, que cuentan las horas que quedan para el lanzamiento.
Con una divertida galería de fotos publicada en rede sociales, Pixar recordaba este miércoles el inminente estreno de la canción que ilusiona a los protagonistas de sus películas, que para animar la espera se han animado a homenajear las portadas de los 12 discos de Taylor Swift.
Los fans de la cantante han visto claras las referencia a cada álbum y a cada era, que además sigue un orden cronológico: así, la foto de Woody es un homenaje al disco Taylor Swift (2006) y la foto de Bonnie en la bañera se refiere a la portada de The Life of a Showgirl (2025).
Revisamos la galería y los discos a los que hace homenaje cada juguete:
- 1. Woody con una guitarra española - Taylor Swift (2006)
- 2. Buzz Lightyear bailando flamenco con Jessie - Fearless (2008)
- 3. La falda morada de Bonnie - Speak Now (2010)
- 4. Primer plano de Jessie - Red (2012)
- 5. Las fotos Polaroid de los juguetes - 1989 (2014)
- 6. La serpiente en blanco y negro - Reputation (2017)
- 7.Los colores de Forky - Lover (2019)
- 8. Jessie en el campo - folklore (2020)
- 9. La trenza de Jessie - evermore (2020)
- 10. Woodie y Forky - Midnights (2022)
- 11. Jessie tirada en el suelo - The Tortured Poets Department (2024)
- 12. Boonie, en la bañera - The Life of a Showgirl (2025)