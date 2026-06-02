Taylor Swift escondió una pista en el videoclip de 'Opalite' para anunciar su canción de 'Toy Story 5'

El videoclip de Opalite nos dio la primera pista y no lo vimos. Taylor Swift anunció su colaboración con Pixar hace tres meses cuando estrenó en plataformas el vídeo del segundo single de The Life of a Showgirl (2025).

La cantante coló un easter egghacia la mitad de la canción para adelantarse al anuncio de I Knew It, I Knew You, su canción para Toy Story 5 que llega el viernes 5 de junio.

La referencia a la saga aparece en el estudio fotográfico al que acude junto al actor Domhnall Gleeson y en el que Lewis Capaldi hace de fotógrafo.

El fondo ante el que posan divertidos la intérprete de The Fate of Ophelia y el protagonista de The Paper es un cielo azul con unas nubes blancas que lleva directamente al universo Pixar y al cartel promocional de la película que el viernes 29 de mayo empezó a aparecer en distintos rincones con las siglas TS.

Esas imágenes dieron la voz de alarma ante la coincidencia de iniciales —Taylor Swift y Toy Story— y los cambios en la portada del disco 1989 (Taylor's Version) en Apple Music y YouTube Music. Las gaviotas de la versión original se sustituyeron por nubes (como las de Toy Story) y eso también se interpretó como una señal.

Además, a esto hay que añadirle que 1989 es el quinto álbum de estudio de Taylor Swift, y la cantante colabora con I Knew It, I Knew You en la quinta entrega de Toy Story.

La canción, que supone un regreso de Taylor Swift al estilo country, se estrena el viernes 5 de junio y la película llega a todas las salas de cine el miércoles 17 de junio.