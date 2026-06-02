Taylor Swift escondió una pista en el videoclip de 'Opalite' para anunciar su canción de 'Toy Story 5'
Taylor Swift nos avisó de que formaría parte de la banda sonora de Toy Story 5 hace tres meses. La cantante coló un easter egg en el videoclip de Opalite y ahora sus fans han atado cabos. ¿Te animas a encontrarlo?
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El videoclip de Opalite nos dio la primera pista y no lo vimos. Taylor Swift anunció su colaboración con Pixar hace tres meses cuando estrenó en plataformas el vídeo del segundo single de The Life of a Showgirl (2025).
La cantante coló un easter egghacia la mitad de la canción para adelantarse al anuncio de I Knew It, I Knew You, su canción para Toy Story 5 que llega el viernes 5 de junio.
La referencia a la saga aparece en el estudio fotográfico al que acude junto al actor Domhnall Gleeson y en el que Lewis Capaldi hace de fotógrafo.
El fondo ante el que posan divertidos la intérprete de The Fate of Ophelia y el protagonista de The Paper es un cielo azul con unas nubes blancas que lleva directamente al universo Pixar y al cartel promocional de la película que el viernes 29 de mayo empezó a aparecer en distintos rincones con las siglas TS.
Esas imágenes dieron la voz de alarma ante la coincidencia de iniciales —Taylor Swift y Toy Story— y los cambios en la portada del disco 1989 (Taylor's Version) en Apple Music y YouTube Music. Las gaviotas de la versión original se sustituyeron por nubes (como las de Toy Story) y eso también se interpretó como una señal.
Además, a esto hay que añadirle que 1989 es el quinto álbum de estudio de Taylor Swift, y la cantante colabora con I Knew It, I Knew You en la quinta entrega de Toy Story.
La canción, que supone un regreso de Taylor Swift al estilo country, se estrena el viernes 5 de junio y la película llega a todas las salas de cine el miércoles 17 de junio.