¡Doble sorpresa en el concierto de Bad Bunny en Marsella! Yandel se suma al show para cantar 'Explícale'

El cantante puertorriqueño Bad Bunny, en uno de los conciertos de la gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'. | Getty Images

Bad Bunny ha llegado a Francia. El cantante puertorriqueño afronta la fase final de DeBí TiRAR MáS FOToS World Tour y este miércoles 1 de julio aterrizó en Marsella para actuar en Orange Vélodrome.

En el primer concierto del intérprete de NUEVAYoL en el país vecino, el cantante no estuvo solo y, siguiendo la tónica habitual de sus últimos shows, llamó a un artista invitado a subirse al escenario.

Yandel fue la sorpresa de la noche y se sumó a la gira mundial de su compatriota para cantar juntos Explícale, la canción que lanzaron juntos en 2017.

El puertorriqueño, confirmado como uno de los artistas de La Velada del Año VI, se recreó durante el show e interpretó nada menos que siete canciones. A la ya citada Explícale se sumaron seis temas propios: Encantadora, El Teléfono, Mírala Bien, Rakata, Ahora es y Algo Me Gusta De Ti.

No es el primer concierto de la gira de Bad Bunny al que se suma Yandel. En agosto de 2025, en la función 11 de la residencia No me quiero ir de aquí en el Coliseo de Puerto Rico, el reguetonero fue el invitado sorpresa de la noche y apareción en La Casita para cantar El Teléfono y Sácala.

Bad Bunny está actualmente inmerso en la fase fin de su gira mundial. Le quedan cinco paradas y ocho fechas. La última es el 22 de julio en Bruselas (Bélgica), fecha final de DeBí TiRAR MáS FOToS World Tour.