Dolly Parton recibirá un homenaje en la gala de los MTV VMAs

La gala de los premios MTV Video Music Awards (VMAs) del próximo 27 de septiembre reunirá a los mejores artistas musicales del momento en el Peacock Theatre de Los Ángeles. Una ceremonia muy especial en la que Madonna encabeza la lista de favoritas con 11 nominaciones, seguida por las ocho de Taylor Swift, que recibirá el nuevo premio a la Mejor Dirección Artística, y otros como las cinco nominaciones de la española Rosalía.

A lo largo de la velada, guiada por el rapero Snoop Dogg como maestro de ceremonias, las actuaciones y entregas de premios atraerán a millones de fans de todo el mundo, deseosos de que sus cantantes favoritos se lleven los trofeos.

Entre ellas, las actuaciones conmemorativas son algunas de las más esperadas, como las de Raye, Teddy Swims o sombr, que rendirán tributo a la figura de George Michael. Sin embargo, hay una que destaca por encima del resto, el homenaje que llevará a cabo la estrella del country Kacey Musgraves a la leyenda Dolly Parton, apenas unas semanas después de su fallecimiento.

Una muestra de cariño hacia el legado de la autora de Jolene, 9 to 5 y I Will Always Love You, considerada no solo como una figura clave en el desarrollo y expansión del country, sino toda una figura pop que, además de or su música, destacó por su personalidad y filantropía.

La emisión también estará disponible globalmente al día siguiente en Paramount+ y MTV.