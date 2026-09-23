Los premios MTV VMAs homenajearán al cantante George Michael

La ceremonia de los premios MTV VMAs se ha convertido en un evento mucho más trascendentes más allá de la entrega de galardones. Una ocasión en la que las grandes estrellas musicales del momento aspiran a ver reconocidos sus esfuerzos, pero que también deja espacio para honrar a leyendas de la disciplina.

En esta ocasión, la organización ha decidido llevar a cabo un tributo a la figura del cantante George Michael, que triunfó en las décadas de los 80 y los 90 tanto como miembro del grupo Wham! o en solitario, a base de hits como Wake Me Up Before You Go-Go, Careless Whisper o Fastlove.

Un artista que dejó huella en el género y que inspiró a futuras generaciones de cantantes como Raye, Sombr o Teddy Swims, durante la noche del 27 de septiembre en la que se celebra la gala, interpretarán algunas de las canciones más representativas de la carrera de George Michael.

Una entrega de premios MTV VMAs que contará con más representantes del sonido de las últimas décadas de siglo como Madonna, solo que la Ambición Rubia se sitúa como la gran favorita de la noche gracias a Confessions II, su último trabajo discográfico publicado en 2026, que suma once nominaciones en diferentes categorías. De hecho, ella será la encargada de dar por inaugurada la gala.

Taylor Swift, con ocho nominaciones y ya con el premio a la Mejor Dirección artística bajo el brazo, o Rosalía, con cinco, también acapararán una gran dosis de protagonismo en una cita que será conducida por el rapero Snoop Dogg en calidad de maestro de ceremonias.

La emisión también estará disponible globalmente al día siguiente en Paramount+ y MTV.