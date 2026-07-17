Don Omar conquista Tenerife en su primer concierto en España

Don Omar volvió a reencontrarse con el público español y la respuesta ha estado a la altura del cariño mutuo que se profesan. El autor de hits como Dale Don Dale, Pobre Diabla, Salió el Sol o Bandoleros ha sido una de las grandes estrellas del Tenerife Cook Music Fest, donde miles de personajes regresaron con nostalgia a los primeros años de siglo, cuando el puertorriqueño comenzó a conquistar sus primeros éxitos.

El concierto de Santa Cruz de Tenerife fue todo un despliegue de medios para que El Don se luciera ante el público isleño, que no dudó en corear cada una de las canciones que William Omar Landrón interpretó sobre el escenario.

Un espectáculo en el que la interacción con el público del festival fue constante, con momentos en los que el artista cedía el protagonismo de la escena a los asistentes.

Además, Don Omar también quiso contar con otros compañeros del género como Farruko, que acompañó al artista a la hora de entonar Bandolero ante la falta del colaborador original de la canción, Tego Calderón.

Como ya indicó a Europa Fm, Don Omar se siente agradecido al público español, con el que ha tenido una conexión muy destacada desde sus inicios en la música hace más de 25 años, mostrando qué pueden esperar quienes se acerquen a los conciertos venideros en nuestro país antes de dar paso a su gira mundial The Last King World Tour.