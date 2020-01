Coachella 2020: Travis Scott, Calvin Harris, Frank Ocean, Anitta y dos artistas españoles

El Festival Coachella ha dado a conocer el line up definitivo para su edición del 2020. Artistas como Travis Scott o Frank Ocean son cabeza de cartel, mientras que Anitta llevará el sabor brasileño a Indo (California) y la representación española llega gracias al Dj Paco Osuna y el grupo Cariño.

LINE UP COACHELLA 2020

Tiene fama de ser uno de los festivales con más postureo por metro cuadrado, pero también se trata de uno de los mayores festivales de música del mundo. Decenas de grupos, Djs y superestrellas internacionales actuarán en dos fines de semana consecutivos en el Coachella 2020, que acaba de anunciar su cartel definitivo.

CUÁNDO Y DÓNDE

El Coachella se celebra en Indo (California) durante dos fines de semana consecutivos, con el mismo cartel y los mismos artistas. Del 10 al 12 de abril tendrá lugar la primera parte y del 17 al 19 del mismo mes la segunda.

GRANDES ARTISTAS

Los nombres que suenan con más fuerza son Rage Against the Machine, Calvin Harris, Big Sean o Charli XCX, que abrirán el festival el 10 de abril para repetir el 17. El 11 y 18 es turno de Travis Scott -que acaba de lanzar un remix con Rosalía-, el trapero 21 Savage, Disclosure, Summer Walker y la brasileña Anitta, que llevará los ritmos urbanos al público anglosajón. También estarán Swae Lee y el Dj Black Coffe, residente en Ibiza. El sábado 12 y 19 es turno del rey del R&B Frank Ocean, que llega con Lana del Rey, FKA Twigs, Ari Lennox o el artista revelación Lil Nas X, que lo ha petado con 'Old Town Road'.

DOBLE REPRESENTACIÓN ESPAÑOLA

El Dj y productor electrónico Paco Osuna es uno de los artistas con más renombre de la industria, una posición que ha conseguido gracias a años de esfuerzo y constancia en su trabajo.

La pasada edición fue Rosalía la invitada a Coachella, y este año la oportunidad es para el grupo Cariño, más desconocido pero con una personalidad tan clara como arrolladora. Sus tres integrantes, Paola Rivero (guitarra), Alicia Ros (voz y bajo) y María Talaverano (voz y teclados), han sabido ganarse el respeto del público indie en muy poco tiempo.

La organización del festival ha anunciado que las entradas para el primer fin de semana de Coachella 2020 ya están agotadas, mientras que todavía quedan pases disponibles para el segundo.