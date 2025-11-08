Dua Lipa canta 'De Música Ligera' de Soda Stereo en Buenos Aires con un español perfecto

Siempre hay una canción de un artista local y en el concierto de Buenos Aires sonó Soda Stereo, la mítica banda de rock argentina formada en los años 80.

Dua Lipa eligió su éxito De Música Ligera para versionar en su concierto del viernes 7 de noviembre en el Mâs Monumental Stadium, donde vuelve a actuar este sábado 8.

La cantante demostró una vez más su dominio del español (en Madrid interpretó Héroes de Enrique Iglesias y Me gustas tú de Manu Chao) y lo hizo antes incluso de ponerse a cantar. "Cada noche en mi show, en todo el mundo, yo canto una canción diferente. Una canción del país donde estoy. Aquí aprendí que la música rock es muy fuerte y esta canción siento que todos aquí la conocen. Si la conoces, canta conmigo. Esto es De Música Ligera", dijo para presentarla.

La cantante se llevó una sonora ovación del público que se entregó a la artista cantando junto a ella el tema, lanzada a principios de 1990 como primer single del disco Canción Animal.

De Música Ligera es el tema más conocido de la banda argentina y es uno de los himnos del rock en español así cómo una de las composiciones más reconocidas del rock argentino.