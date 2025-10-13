Dua Lipa invita a Green Day a su concierto para cantar 'Wake Me Up When September Ends'

Las covers de un artista local en cada concierto de Dua Lipa se ha convertido en el momento más esperado de cada show del Radical Optimism Tour. Tanto es así que la cantante lleva la performance al siguiente nivel con los cantantes originales de esos temas junto a ella en el escenario.

Así ocurrió hace unos días en una de las noches de la artista en Los Ángeles, concierto en el que cantó junto a Gwen Stefani el famoso hit Don't speak, y ahora ha vuelto a pasar en su show en San Francisco.

Allí la cantante ha invitado a Billie Joe Armstrong, el vocalista de Green Day, y juntos han entonado el temazo Wake Me Up When Septembre Ends.

De nuevo, Dua Lipa ha demostrado que ninguna canción se le resiste, pero esta vez con un tema de la historia del punk rock junto a su vocalista original. El dúo ha hecho cantar a todo el Chase Center, emocionando a todos los presentes.