Duki, sobre su concierto: "Me preparo para el Bernabéu para disfrutarlo"

La sala del remodelado estadio Santiago Bernabéu ha estado atestada de medios de comunicación e influencers para recibir a la siguiente estrella encargada de coger el testigo del huracán que generó Taylor Swift: Duki.

El artista argentino es una de las caras más relevantes del trap a nivel internacional y su presencia en la capital se ha hecho notar desde el primer momento, donde siempre ha notado "una gran bienvenida en España y en Madrid".

Una visita que se ha traducido en un sold out para su concierto en el Santiago Bernabéu, reuniendo a más de 70.000 personas. "Me preparo para el Bernabéu para disfrutarlo", ha explicado el autor de Goteo, en cuyos planes no entraba conseguir un hito así. "Me faltaban diez vidas para hacer el Bernabéu", ha bromeado.

"Al venir de hace muchos años, hay una conexión muy fuerte y cercana con los seguidores de España", ha asegurado, dejando entrever que tiene preparada alguna sorpresa para su concierto en el estadio del Real Madrid con su “gente de siempre”.

Duki ha dejado claro que él no se mete en la categoría del mainstream. "No me considero por lo que hablo", ha explicado, aunque sus números si podría entrar en ese club. "Si le gustan a la gente, sí soy supermaisntream", ha reconocido.

Éxitos internacionales como Givenchy, She Don’t Give a Fo o Troya siguen una pauta que el argentino ha querido dejar clara y que se alejan de estrategias. "Hay que entender qué es lo que disfruta uno y qué puede dar al mundo", ha detallado, haciendo un alegato a la autenticidad entre música y artista basada en su experiencia. "La gente que no llegó a un nivel de estar pegado quiere llegar muy rápido y el proceso es otro, mejorar realmente, estar en el estudio y hacer canciones y sacarlas cuando lo merecen".

"La competitividad que todo el mundo te pone para llegara a top 50 no tiene sentido", ha argumentado, recordando a una lista de artistas que han alcanzado el éxito de manera fulgurante como su amigo Quevedo. Un nombre que también ha salido a relucir al declarar que sigue de cerca la música urbana y el rap de España, de quien conoce "a más de la mitad" y escucha "sus temas", haciendo un guiño especial a la escena canaria. “España vuela a otro nivel”, ha alabado, manifestando su admiración por sus artistas desde hace años.

La rueda de prensa ha finalizado con un emotivo momento gracias a la pregunta de una asistente muy especial, Sandra, la madre de Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, nombre real del artista. “Duki, ¿te das cuenta de qué te distingue y por qué llegaste aquí?”, una pregunta que ha hecho que el argentino no pudiese contener la emoción y recordase a su familia y amigos más cercanos. “Lo que me trajo acá es mi gente”, ha declarado entre lágrimas, añadiendo que gracias a ellos es “la persona más libre del mundo” y que “sin ellos no sería nadie”.