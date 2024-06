Duki toma Madrid junto a su ‘familia’ argentina

Duki se sabe una auténtica Rockstar allá donde va y como tal, y con esa canción , ha decidido abrir su concierto en el estadio Santiago Bernabéu. Ante más de 60.000 fans deseosos de volver a ver su ídolo en su quinta visita a España, esta vez con todos los honores que merece un artista de su talla, el Duko ha conquistado la capital junto a quienes le han acompañado durante una carrera fulgurante.

Ya lo había avisado durante su la rueda de prensa previa al show: "Preparo el Bernabéu para disfrutarlo". Y vaya si lo ha hecho. También dejó entrever que no estaría solo sobre el escenario, pero nadie había previsto que serían más de una decena los artistas invitados al evento.

Durante el primer tramo del concierto Duki, momento en el que el rapero ha detenido su actuación hasta en dos ocasiones para que atendieran a dos fans que estaban sufriendo algún percance, el rapero ha brindado algunos de sus temas más pegadizos como Pininfarina Remix y Pintao junto a Rei, Hablamos mañana o el remix de Me Enseñaste, al tiempo que ha agradecido al público su apoyo incondicional. "Gracias de corazón, se lo voy a agradecer toda la vida", ha declarado ante sus acólitos.

Una suerte de calentamiento para uno de los momentos especiales de la noche: la subida de Emilia al escenario para cantar a dúo Como si no importara. Una canción en la que se ha podido observar que la sintonía que muestran como pareja se extiende también en el plano artístico, despidiéndose ambos de la tarima con un tierno beso frente al público.

Tras poner a perrear al Bernabéu con TOP 5, Duki ha mostrado otra de las sorpresas que tenía reservada para su cita madrileña: Nicki Nicole y su Ya me fui, demostrando que la cantera argentina no solo conquista los campos de fútbol españoles, sino también las listas de éxitos.

La carta de presentación del rapero ha dado pie a una vistosa transición del show, cuyos efectos visuales y efectos de pirotecnia han sido una constante más que atractiva, al estilo que ha marcado el ascenso y reputación de Duki: soltar barras sin descanso.

Acompañado en todo momento por una potente banda de músicos que han aportado diferentes matices a los rapeos del de Almagro, Duki se ha desatado con Jefes del sudoeste, Contra mi, junto al canario We$t Dubai, y uNO dOS antes de dar pie a una de sus colaboraciones de mayor éxito internacional, Rockstar 2.0 junto Jhayco. También ha habido tiempo de hacer que Madrid arda con Troya y sus canciones a dúo con su amigo, el también argentino CRO, Hijo de la noche y hARAkiRi.

Pasada la hora de concierto ha llegado uno de los momentos más emocionantes de la noche para los aficionados de la capital, ya que Duki ha contado con Dano de Ziontifik, el veterano rapero de la escena madrileña de origen argentino, para cantar Santo Grial en el templo madridista.

Que Duki es un maestro de la rima se sabe desde sus tiempos en las batallas de freestyle en El Quinto Escalón en el bonaerense Parque Rivadavia y para homenajear esos tiempos, además de soltar a capella Lost Tape, ha contado con sus compañeros del grupo Modo Diablo YSY A y Neo Pistea.

Con ellos ha emocionado al auditorio con temas tan recordados como No da más, Quavo o Trap N export. Una emoción de la que se ha contagiado, sobre todo cuando YSY A parecía hacerle un gesto para que recordase el momento que estaba viviendo, poniendo a saltar a más de 60.000 personas.

La última parte del espectáculo ha reservado sus hits más escuchados, con la novedad de una versión en directo de No me llores que no había puesto en directo aún y la que para muchos ha sido la gran sorpresa: Bizarrap. Junto al productor, ataviado con sus icónicas gafas de sol y gorra, ha interpretado Malbec y la BZRP Music Sessions #50, levantando las pasiones de todos los asistentes al concierto. Un momento en el que el artista ha confesado sentir una “conexión potentísima” con todos sus aficionados españoles.

Para el cierre, hasta su próxima visita, Duki ha regalado a modo de despedida dos de sus temas más escuchados, Givenchy y She don’t give a Fo, dejando claro que en Madrid tiene una suerte de embajada en la que se siente tan agusto como en su Almagro natal.