Edurne abraza el desamor y el pop chicle en 'Mírame', su nueva canción

Edurne sigue dando pistas sobre lo que será su octavo álbum de estudio, y lo hace con una nueva canción que demuestra su apuesta por el pop chicle mezclado con composiciones románticas.

Mírame es el tercer adelanto de su próximo proyecto, que saldrá a la luz el próximo 30 de agosto bajo el título Éxtasis. Antes, la madrileña ya había estrenado este 2024 las canciones NADA y Va por ti.

El nuevo tema, publicado este mismo viernes, es un divertido y travieso canto al desamor. "Y ahora mírate, no lo puedes esconder / Que yo ahora te hago falta, no me extraña, mírame / Y ahora que me ve, me hablará antes de las tres / Mensajitos que me manda, que yo en visto dejaré", canta en el estribillo.

Por su parte, el videoclip opta por utilizar efectos visuales para reforzar la presencia de una lágrima de Edurne; porque los ritmos electrónicos también esconden un lamento personal. "Tanto fue lo que me dolió / Que no sé por qué ahora vuelves otra vez pidiendo perdón", dice la madrileña en el puente de Mírame.

"Espero que la disfrutéis y la bailéis tanto como yo. Para mí es un sueño estar ya casi en mi octavo disco y con este videoclip entre las manos. Ojalá la compartáis y le llegue a mucha gente. Yo no puedo estar más feliz y orgullosa del trabajo realizado", ha expresado la artista en su perfil de Instagram.

Letra completa de 'Mírame', de Edurne

Y ahora mírate, no lo puedes esconder

Que yo ahora te hago falta, no me extraña, mírame

Y ahora que me ve, me hablará antes de las tres

Mensajitos que me manda, que yo en visto dejaré

------

Esperas que te crea cuando dices: "Yo cambié"

Que sientes lo ocurrido y que me vaya todo bien

Dices que me quieres y yo pienso: "Olvídame"

Claro, es que no puedes porque huella te dejé

------

Sé que a mis amigas tú les preguntas cómo me va

Y les cuentas tus dramas y te responden: "Qué más me da"

------

Y ahora mírate, no lo puedes esconder

Que yo ahora te hago falta, no me extraña, mírame

Y ahora que me ve, me hablará antes de las tres

Mensajitos que me manda, que yo en visto dejaré

------

Tanto fue lo que me dolió

Que no sé por qué ahora vuelves otra vez pidiendo perdón

Pero no, no tendrás la suerte

------

Sé que a mis amigas tú les preguntas cómo me va

Y les cuentas tus dramas y te responden: "Qué más me da"

------

Y ahora mírate, no lo puedes esconder

Que yo ahora te hago falta, no me extraña, mírame

Y ahora que me ve, me hablará antes de las tres

Mensajitos que me manda, que yo en visto dejaré