Edurne estrena 'Qué casualidad', una de las canciones "más bonitas" de su carrera

Edurne publica una nueva canción: Qué casualidad , compuesta por ella misma con Gonzalo Hermida y Julia Debis. La madrileña define el tema como uno de los más "especiales" de su vida.

"Qué casualidad es una de las canciones más bonitas que han pasado por mi repertorio en mi vida, y ahora ya es vuestra". Con estas palabras, Edurne comparte un nuevo sencillo sobre una historia de desamor donde él pasa página rápidamente... con alguien sospechosamente similar.

"Pero no soy yo, no es la misma mujer / No tiene mi voz ni mi forma de ser / Y aunque no es su culpa / ¿Por qué siempre buscas / Todo el amor que te di yo en su piel?", dice el estribillo.

Con una interpretación intensa y una narrativa afilada, Qué casualidad destaca por su honestidad y por una letra que conecta desde la primera escucha. Este tema da inicio a una nueva etapa artística de Edurne, pero también sitúa a la madrileña en un lugar más personal y contundente dentro del pop actual.

La canción está compuesta por la propia Edurne con Gonzalo Hermida y Julia Debis. "El placer de trabajar con una bella persona y gran artista como tú es uno de los lujos que la vida a veces te regala sin sentido alguno", comenta Hermida.

Este lanzamiento llega acompañado de una puesta en escena en HBO Acoustic Home, donde la artista presenta el tema en un formato íntimo que potencia su carga emocional. Además, el programa recorre toda su trayectoria artística, con Edurne reinterpretando algunos de los grandes clásicos de su carrera, como Amanecer, Amores dormidos o Tal vez.

Letra de 'Qué casualidad', de Edurne

Qué casualidad que se parezca a mí

Con los ojos verdes, con la piel de nieve

Con la misma forma de hacerte reír

Qué casualidad que fuisteis a París

El mismo restaurante y el mismo colgante

Seguro que el amor no lo hicisteis así

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Hasta en tu nueva foto de perfil

Creo que la confundí conmigo

Pero a ella no la miras como a mí

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Pero no soy yo, no es la misma mujer

No tiene mi voz ni mi forma de ser

Y aunque no es su culpa

¿Por qué siempre buscas

Todo el amor que te di yo en su piel?

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Pero no soy yo, no es la misma mujer

No tiene mi voz ni mi forma de ser

Se parece su pelo, el color de su abrigo

Pero lo que yo jamás podré entender

Es por qué no estás conmigo

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Nunca fue casualidad, es una copia de nosotros

Que quisiste inventar para tu corazón roto

No es justo que se lleve la peor parte

No sé por qué te crees tan importante

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Dile la verdad a quien tienes a tu lado

Te quieres enamorar, pero estás enamorado

No es justo que se lleve la peor parte

No sé por qué te crees tan importante

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Pero no soy yo, no es la misma mujer

No tiene mi voz ni mi forma de ser

Y aunque no es su culpa

¿Por qué siempre buscas

Todo el amor que te di yo en su piel?

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Pero no soy yo, no es la misma mujer

No tiene mi voz ni mi forma de ser

Se parece su pelo, el color de su abrigo

Pero lo que yo jamás podré entender

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¿Qué vas a hacer si un día nos encontramos?

Me preguntarás: "¿Qué tal? Cómo has cambiado"

Yo responderé que he conocido a alguien

Qué suerte que él no se parece a nadie

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Pero no soy yo, no es la misma mujer

No tiene mi voz ni mi forma de ser

Se parece su pelo, el color de su abrigo

Pero lo que yo jamás podré entender

Es por qué no estás conmigo