Cuánto cuestan las entradas de los conciertos de Karol G en Madrid, Sevilla y Barcelona

[[LINK:INTERNO|||Article|||69f0817c2d32b0e4bbdc58db||| Cómo comprar entradas en la segunda preventa de Karol G para los conciertos en Madrid, Sevilla y Barcelona ]]

Karol G llegará a España con su gira Viajando por el mundo tropitour. La colombiana se recorrerá todo el planeta, y de momento tiene programados en España seis conciertos.

Las ciudad que acogerán a La Bichota en junio de 2027 son Madrid, Sevilla y Barcelona:

3 y 4 de junio - Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona

11 y 12 de junio - Estadio La Cartuja de Sevilla

24 y 25 de junio - Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid

Para conseguir entradas para ver a Karol G en concierto hay varias preventas y una venta general, y ya conocemos el precio de todos los tipos de entrada:

Precios oficiales

Los precios de las entradas de Karol G con su nueva gira van desde los 285,50 € hasta los 70,50 €. Esta es la lista completa de costes, según Live Nation:

200 Copas Pit - 285,50 euros

Golden Circle - 161,00 euros

Pista General - 127,00 euros

PL1 Grada - 161,00 euros

PL2 Grada - 138,00 euros

PL3 Grada - 104,00 euros

PL4 Grada - 93,00 euros

PL4 Accesibilidad - 93,00 euros

PL5 Grada - 81,50 euros

PL6 Grada - 70,50 euros

Estas cifras "incluyen los gastos de gestión del canal de venta y los impuestos aplicables", asegura la tiquetera. Los asientos junto al pasillo tienen un suplemento de 17,00 euros mientras Ticketmaster "aplica un cargo de 2 euros por transacción (no incluido en el precio de las entradas)".

¿Y las entradas VIP y Platinum?

Este lunes 27 de abril a las 10:00 horas, hemos conocido los precios de las entradas VIP y Platinum, estas últimas son "un cupo limitado de entradas correspondiente a determinadas localidades de alta demanda en sectores específicos de grada, cuyo precio se muestra de forma clara antes de que el usuario confirme la compra y no se modifica durante el proceso de venta. Las entradas Platinum no incluyen servicios o productos adicionales como sí lo hacen las entradas tipo paquete VIP".

Precios VIP

VIP1 - Ultimate "Bichotas" VIP package 784,00€

VIP 2 – "Bichotas" VIP package 614,00€

VIP 3 – "Tropicoqueta" VIP package 654,00€

VIP 4 – "Verano rosa" VIP package 416,00€

VIP 5 – "Latina forever" VIP package 416,00€

VIP 6 – "Milagros" VIP package 336,50€

VIP 7 – "Única" VIP package 325,00€

Precios platinum

Madrid: desde 139,00 € hasta 476,00 €

Sevilla: desde 119,00 € hasta 449,00 €

Barcelona: desde 99,00 € hasta 449,00 €

Los precios de las entradas incluyen los gastos de gestión del canal de venta y los impuestos aplicables, pero hay que tener en cuenta que Ticketmaster aplica un cargo de 2€ por transacción o compra (no incluido en el precio de las entradas).