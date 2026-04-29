Karol G anuncia un concierto más en Madrid y ya suma siete fechas en España

Te interesa Cuánto cuestan las entradas de los conciertos de Karol G en Madrid, Sevilla y Barcelona

¡Karol G lo ha vuelto a hacer!

Dado el gran éxito de la venta de entradas para sus conciertos en España, la colombiana ha anunciado por sorpresa un concierto más en nuestro país, con el que ya suma siete citas musicales en las ciudades de Madrid, Sevilla y Barcelona.

En este caso, la nueva fecha ha sido en la capital. La Bichota amplía su estadía en junio con nuevos shows:

3 de junio - Barcelona – Estadi Olímpic

4 de junio - Barcelona – Estadi Olímpic

11 de junio - Sevilla – Estadio Olímpico La Cartuja

12 de junio - Sevilla – Estadio Olímpico La Cartuja

24 de junio - Madrid – Riyadh Air Metropolitano

25 de junio - Madrid – Riyadh Air Metropolitano

26 de junio - Madrid – Riyadh Air Metropolitano - NUEVO

Precios oficiales

Los precios de las entradas de Karol G con su nueva gira van desde los 285,50 € hasta los 70,50 €. Esta es la lista completa de costes, según Live Nation:

200 Copas Pit - 285,50 euros

Golden Circle - 161,00 euros

Pista General - 127,00 euros

PL1 Grada - 161,00 euros

PL2 Grada - 138,00 euros

PL3 Grada - 104,00 euros

PL4 Grada - 93,00 euros

PL4 Accesibilidad - 93,00 euros

PL5 Grada - 81,50 euros

PL6 Grada - 70,50 euros

Estas cifras "incluyen los gastos de gestión del canal de venta y los impuestos aplicables", asegura la tiquetera. Los asientos junto al pasillo tienen un suplemento de 17,00 euros mientras Ticketmaster "aplica un cargo de 2 euros por transacción (no incluido en el precio de las entradas)".

¿Y las entradas VIP y Platinum?

Este lunes 27 de abril a las 10:00 horas, hemos conocido los precios de las entradas VIP y Platinum, estas últimas son "un cupo limitado de entradas correspondiente a determinadas localidades de alta demanda en sectores específicos de grada, cuyo precio se muestra de forma clara antes de que el usuario confirme la compra y no se modifica durante el proceso de venta. Las entradas Platinum no incluyen servicios o productos adicionales como sí lo hacen las entradas tipo paquete VIP".

Precios VIP

VIP1 - Ultimate "Bichotas" VIP package 784,00€

VIP 2 – "Bichotas" VIP package 614,00€

VIP 3 – "Tropicoqueta" VIP package 654,00€

VIP 4 – "Verano rosa" VIP package 416,00€

VIP 5 – "Latina forever" VIP package 416,00€

VIP 6 – "Milagros" VIP package 336,50€

VIP 7 – "Única" VIP package 325,00€

Precios platinum

Madrid: desde 139,00 € hasta 476,00 €

Sevilla: desde 119,00 € hasta 449,00 €

Barcelona: desde 99,00 € hasta 449,00 €

Los precios de las entradas incluyen los gastos de gestión del canal de venta y los impuestos aplicables, pero hay que tener en cuenta que Ticketmaster aplica un cargo de 2€ por transacción o compra (no incluido en el precio de las entradas).