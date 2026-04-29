Karol G anuncia un concierto más en Madrid y ya suma siete fechas en España
Viajando por el mundo tropitour ha ampliado su lista de conciertos en plena preventa de los shows de Karol G en España: la colombiana ha añadido un nuevo espectáculo en Madrid en 2027.
Guía rápida para comprar entradas de Karol G en España antes de que se agoten
¡Karol G lo ha vuelto a hacer!
Dado el gran éxito de la venta de entradas para sus conciertos en España, la colombiana ha anunciado por sorpresa un concierto más en nuestro país, con el que ya suma siete citas musicales en las ciudades de Madrid, Sevilla y Barcelona.
En este caso, la nueva fecha ha sido en la capital. La Bichota amplía su estadía en junio con nuevos shows:
- 3 de junio - Barcelona – Estadi Olímpic
- 4 de junio - Barcelona – Estadi Olímpic
- 11 de junio - Sevilla – Estadio Olímpico La Cartuja
- 12 de junio - Sevilla – Estadio Olímpico La Cartuja
- 24 de junio - Madrid – Riyadh Air Metropolitano
- 25 de junio - Madrid – Riyadh Air Metropolitano
- 26 de junio - Madrid – Riyadh Air Metropolitano - NUEVO
Precios oficiales
Los precios de las entradas de Karol G con su nueva gira van desde los 285,50 € hasta los 70,50 €. Esta es la lista completa de costes, según Live Nation:
- 200 Copas Pit - 285,50 euros
- Golden Circle - 161,00 euros
- Pista General - 127,00 euros
- PL1 Grada - 161,00 euros
- PL2 Grada - 138,00 euros
- PL3 Grada - 104,00 euros
- PL4 Grada - 93,00 euros
- PL4 Accesibilidad - 93,00 euros
- PL5 Grada - 81,50 euros
- PL6 Grada - 70,50 euros
Estas cifras "incluyen los gastos de gestión del canal de venta y los impuestos aplicables", asegura la tiquetera. Los asientos junto al pasillo tienen un suplemento de 17,00 euros mientras Ticketmaster "aplica un cargo de 2 euros por transacción (no incluido en el precio de las entradas)".
¿Y las entradas VIP y Platinum?
Este lunes 27 de abril a las 10:00 horas, hemos conocido los precios de las entradas VIP y Platinum, estas últimas son "un cupo limitado de entradas correspondiente a determinadas localidades de alta demanda en sectores específicos de grada, cuyo precio se muestra de forma clara antes de que el usuario confirme la compra y no se modifica durante el proceso de venta. Las entradas Platinum no incluyen servicios o productos adicionales como sí lo hacen las entradas tipo paquete VIP".
Precios VIP
- VIP1 - Ultimate "Bichotas" VIP package 784,00€
- VIP 2 – "Bichotas" VIP package 614,00€
- VIP 3 – "Tropicoqueta" VIP package 654,00€
- VIP 4 – "Verano rosa" VIP package 416,00€
- VIP 5 – "Latina forever" VIP package 416,00€
- VIP 6 – "Milagros" VIP package 336,50€
- VIP 7 – "Única" VIP package 325,00€
Precios platinum
- Madrid: desde 139,00 € hasta 476,00 €
- Sevilla: desde 119,00 € hasta 449,00 €
- Barcelona: desde 99,00 € hasta 449,00 €
Los precios de las entradas incluyen los gastos de gestión del canal de venta y los impuestos aplicables, pero hay que tener en cuenta que Ticketmaster aplica un cargo de 2€ por transacción o compra (no incluido en el precio de las entradas).