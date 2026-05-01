¿Qué esconde Taylor Swift? El misterio detrás de su cuenta atrás al estilo 'Toy Story'

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Algo está preparando Taylor Swift para el sábado 2 de mayo a las 20:00. Esa es la hora fin que marcaba una cuenta atrás que estuvo presente en la página web de la artista durante unos diez minutos.

En la imagen del reloj aparecían unas nubes azules y blancas sobre un fondo azul que recuerdan a Toy Story, por lo que Taylor Swift podría estar escondiendo una canción para la banda sonora de la quinta película de la saga. Los tiempos no son descabellados, pues el largometraje se estrena el 19 de junio en Estados Unidos —el 17 en España—.

'Toy Story'... ¿o álbum debut?

La fecha de la película encaja con el 20.º aniversario del sencillo debut de Swift, Tim McGraw, lanzado el 19 de junio de 2006. Por tanto, otra teoría señala que la estadounidense podría estar anticipando el estreno de la regrabación de su álbum debut, Taylor Swift (2006), el cual se relaciona con el color azul.

Junto a reputation (2017), este es el único disco de Taylor Swift que aún no tiene regrabación. Hace un año, en mayo de 2025, la cantante confirmó que ya habría regrabado todas las canciones de su debut: "Me encanta cómo suena ahora", escribió en una carta donde aseguró que volvía a ser dueña de toda su música. "Esos dos álbumes aún pueden tener sus momentos para resurgir cuando sea el momento adecuado, si es algo que os emociona. Pero si sucede, no será desde un lugar de tristeza y anhelo por lo que desearía haber podido tener. Será solo una celebración", dijo sobre Taylor Swift y reputation. ¿Llegó la hora del primero?

Azul, blanco, amarillo...

Algunos fans también han relacionado este misterio con un conjunto que llevó Taylor Swift el pasado 27 de abril en West Village (Nueva York). Ese día, la artista se dejó fotografiar con un vestido azul clarito y blanco, así como con un bolso amarillo. Son exactamente los mismos colores que aparecen en la cuenta atrás.

Taylor Swift en Nueva York en abril de 2026 | Aeon / GC Images vía Getty Images

De momento, todo son especulaciones a falta de una confirmación oficial por parte de Taylor Swift o del equipo de Toy Story 5. Aun así, no sería la primera vez que la estadounidense participa en un proyecto cinematográfico, pues ya lo ha hecho en Hannah Montana: La película, Los juegos del hambre, Cincuenta sombras más oscuras o Cats.