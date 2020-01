El ejemplo de Zayn: cómo huir de aquello que te hace sentir incómodo

En su momento, One Direction fue una de las bandas más importantes del panorama musical internacional. Y Zayn Malik era uno de sus rostros populares. Pero de un día para otro, el cantante anunció que dejaba la banda que tanto éxito le había dado. Ahora el artista cumple 27 años con una carrera musical irregular . Repasamos la trayectoria del cantante para entender qué ha pasado con él.

Desde bien pequeño, Zayn Malik se pasaba el día escuchando música, según contó su madre en una entrevista. En 2009, y con solo 16 años, decidió presentarse al casting del programa británico de televisión X Factor.

Tras pasar todas las fases del casting, una de las jueces, Nicole Scherzinger, propuso a Zayn formar una boyband con otros cuatro aspirantes, ya que consideraba que era la única solución para que aquellos chicos llegaran a triunfar. Así pues, en ese momento Zayn Malik, Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan y Louis Tomlinson formaron la boyband One Direction.

En ese momento empezó la época dorada de la carrera de Zayn Malik. Pese a que One Direction no ganó el concurso y quedó en tercera posición, fue Simon Cowell, uno de los jueces, el que financió de su bolsillo el primer contrato discográfico de la formación. ¡Y menudo ojo tuvo! Cinco álbumes y 182 premios internacionales le dan la razón.

En 2011 llegó su primer álbum, y con él también llegó su primer récord: fueron el primer grupo en conseguir que su primer trabajo se colocara directamente en la posición número uno de la lista Billboard Hot 200. Fue tan rápido su ascenso, que en agosto de 2012 cantaron su primer hit, 'What Makes You Beautiful' en la ceremonia de cierre de las olimpiadas de Londres.

A partir de ahí todo fueron éxitos para el grupo: 'One Thing', [[LINK:EXTERNO|||https://www.youtube.com/watch?v=AbPED9bisSc|||'Live While We’re Young']], 'Best Song Ever', 'Steal My Girl' o 'Night Changes''Night Changes' son algunos de los ejemplos de canciones que permanecen en nuestra cabeza y que siguieron lanzando a One Direction a las primeras posiciones de las listas de éxitos.

Y cuando parecía que el grupo estaba en lo más alto de la ola, en 2015 Zayn Malik anuncia su salida de la boyband. El comunicado oficial aseguraba que necesitaba retirarse un tiempo del foco mediático para poder ser un chico normal, ya que formar parte del grupo conllevaba un ritmo de vida muy ajetreado.

Aún así, meses más tarde, el cantante dejó entrever en una entrevista que había algo más detrás de ese abandono: aseguró que echaba demasiado de menos a su familia y que nunca se sintió cómodo ni feliz con el estilo de música que hacía en One Direction. Y por eso no es de extrañar que pocos meses después empezara su carrera en solitario.

'PILLOWTALK' fue su gran carta de presentación al mundo como artista en solitario. Y con ella, Zayn (su nuevo nombre artístico) consiguió romper todos los esquemas, consiguiendo casi mil millones de reproducciones en YouTube. Su álbum Mind Of Mine debutó en el número uno en el Reino Unido y Estados Unidos. En 2018 llegó su segundo álbum, Icarus Falls, un trabajo mucho más personal con ritmos R&B y electrónicos.

Probablemente, Zayn tomó la mejor decisión que podía al dejar One Direction. Él no estaba a gusto en la banda, ya fuera porque se sentía lejos de su familia o porque no se sintiera cómodo con la música que hacía. Eso le llevó a una situación de tristeza continuada que solo podía acabar con su huida.

Pero Zayn no mejoró con el inicio de su carrera en solitario. Su tóxica relación de idas y venidas constantes con Gigi Hadid provocó una gran inestabilidad emocional en el cantante, que ha tenido que apartarse temporalmente de la música en varias ocasiones.

En cuanto a la propuesta musical del cantante, seguramente ahora sí que se encuentra haciendo algo que lo que se siente más cómodo, ya que en cada trabajo que publica demuestra un sonido mucho más personal. Eso sí, ha tenido que renunciar al sonido pop más comercial, que podría haberle traído mucha más repercusión internacional.