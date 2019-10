Louis Tomlinson presenta 'We Made It', una oda a la lucha por los sueños en la adolescencia

'We Made It' es la nueva propuesta musical de Louis Tomlinson , que apuesta por un sonido pop electrónico con influencias de los años 90. Con este tema, el ex One Direction expone un mensaje de superación ante las adversidades de la vida de un adolescente.

Louis Tomlinson en el videoclip de 'We Made It' / Youtube

Louis Tomlinson publica 'We Made It', un tema pop y con un sonido que nos transporta a los años 90 que está inspirado en las noches en Manchester cuando empezó con One Direction.

Con esta canción, el artista lanza un mensaje sobre la constante lucha para conseguir los sueños en la adolescencia, como son los primeros amores. Asimismo, también expone los problemas e incertidumbres en esta época de la vida, en el que el ser humano está destinado a descubrir y a vivir momentos eufóricos, pero también sufrimiento. Y esto es lo que nos muestra en el videoclip.

A través de las imágenes, Tomlinson explica la historia de dos jóvenes que se meten en problemas.

'We Made It' esconde una sorpresa: al final suenan los primeros acordes de 'Don't let it break', una nueva canción que hace pocas semanas el ex One Direction presentó a sus fans. No sabemos si será su próximo single o si en pocos días nos regalará un nuevo videoclip.