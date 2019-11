Liam Payne adelanta la Navidad con 'All I Want (For Christmas)'

El cantante y ex miembro de One Direction estrena nuevo single tras 'Stack It Up ', el tema escrito por Ed Sheeran . Liam Payne trae la Navidad un mes antes con 'All I Want (For Christimas)'.

Liam Payne adelanta la Navidad y los copos de nieve con 'All I Want (For Christimas)', un tema que narra la historia de un romance que se reaviva por Navidad. El tema, compuesto solamente por la voz de Liam acompañada con piano y cuerda. Grabada en Londres, la canción ha sido compuesta por Phil Cook, James Newman y Sam Preston.

Liam ha vendido más de 18 millones de singles en tan solo dos años como artista en solitario,desde que dejara One Direction. El mes pasado editó su nuevo tema ‘Stack It Up’ feat. A Boogie wit da Hoodie. Su pelotazo global y single de debut ‘Strip That Down’ feat. Quavo ha vendido 11.5 millones de copias en todo el mundo y cuenta con más de 1.8 billones de streams, mientras que el single ‘Polaroid’ ha vendido dos millones de copias.

Esta nueva canción formará parte de LP1, el primer disco en solitario de Liam Payne. El próximo 6 de diciembre sale a la venta con 17 canciones, de las que ya hemos podido escuchar 'Stack it up', 'Strip that down', 'For you', 'Familiar', 'Polaroid' y 'Get low'.