Ella Langley rompe récords con su single 'Choosin' Texas'

La cantante Ella Langley es una de las artistas más destacadas del country de las últimas décadas, combinando una gran habilidad como compositora con una potente apuesta por el directo y una personalidad distintiva que la han impulsado a ser una de las referencias del género en la actualidad.

Tanto es así que la de Alabama acaba de romper un nuevo récord gracias a su single Choosin' Texas, que se ha convertido en la canción con más semanas situada en la cúspide de la prestigiosa lista Billboard Hot 100, alcanzando las 23 consecutivas.

Un tema que es uno de los grandes fenómenos musicales del año en Estados Unidos, superando los 1.600 millones de reproducciones globales y acumulando más de 2.800 millones de visualizaciones en TikTok, e incluso cruzando el Atlántico hasta conquistar el número 1 de la lista oficial de singles del Reino Unido, convirtiéndose en la primera artista country en lograrlo en más de dos décadas.

Choosin' Texas ya cuenta con más de 90 millones de reproducciones en You Tube y ha sido ha sido reconocida con dos premios ACM y un American Music Award, y suma múltiples nominaciones de cara a la celebración de los próximos CMA Awards y MTV Video Music Awards.

"Nunca imaginé que una canción escrita desde un lugar tan personal pudiera conectar con tanta gente en todo el mundo. Este récord es para todos los que la han hecho suya", ha declarado Ella Langley tras el éxito de Choosin' Texas llega además en un momento clave para la artista, que continúa ampliando su impacto con su último álbum, Dandelion, cuyo sonido propio combina la tradición country con una sensibilidad contemporánea y global.