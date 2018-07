Emeli Sandé estrena 'Here It Comes' para la película 'Trance'

La cantante a día de hoy con más exito en el Reino Unido, Emeli Sandé, ha puesto banda sonora junto a Rick Smith , a la película Trance del también británico Danny Bouyle con la canción Here it comes.

Tras actuar en numerosas galas y con muchos premios bajo el brazo, Emeli Sandé se une por fin al mundo del cine.

Siguiendo los pasos de Adele, quién recientemente ganó un Oscar por el tema que puso banda sonora a la película de Skyfall, Emeli Sandé ha grabado el tema Here it comes junto Rick Smith, componente de Underworld;, para la película Trance del director británico Danny Boyle.

Rick Smith y Danny Boyle ya han trabajado juntos en otras ocasiones, una de ellas en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres, donde Boyle se encargó de la puesta en escena y Smith de la parte musical, donde también participaba Emeli. Fue entonces cuando surgió la idea de reunirse de nuevo para Here it comes.

Trance, que se estrenará en el Reino Unido el 27 de marzo, tendrá como protagonistas a James McAvoy, Vincent Cassel y Rosario Dawson. Todavía no hay fecha de estreno para España.

Escucha Here it comes de Emeli Sandé y Rick Smith: