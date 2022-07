El emotivo mensaje de Jwan Yosef a Ricky Martin después de conocer la decisión del Tribunal

Después de la polémica que ha protagonizado Ricky Martin durante las últimas semanas por la denuncia por presunta violencia doméstica de la que estaba acusado, la causa ha sido archivada este jueves 21 de julio.

La jueza del Tribunal de San Juan (Puerto Rico) ha levantado la orden que había establecido contra el cantante después de que su sobrino de 21 años, Dennis Yadiel Sánchez, decidiera retirar la denuncia que motivó la orden de protección impuesta hace unas semanas.

Así lo expresaba la abogada del joven, Jessica Bernal, explicando que Dennis había tomado la decisión "libre y voluntariamente".

Poco después de que la representante del artista en Puerto Rico, Helga García, de la firma Perfect Partners, confirmase a la agencia Efe la decisión del tribunal, el cantante de 50 años reaccionó públicamente a través de redes sociales.

El puertorriqueño publicó en Twitter el comunicado de los abogados donde se expuso que todos los cargos contra el cantante habían sido retirados.

Junto a la imagen, Ricky Martin escribió "la verdad prevalece", celebrando que la verdad nunca muere y que todas las declaraciones que ha dado durante los últimos días demostrando su inocencia son reales.

No obstante, esta no ha sido la única vez en la que el intérprete de Livin´ la vida loca se ha pronunciado tras conocer el veredicto del Tribunal.

A través de un vídeo, el cantante, con un tono muy triste y serio, ha insistido en que "la mentira le hizo mucho daño", tanto a él, como su esposo, sus hijos, sus padres y "toda su familia".

Del mismo modo, ha recalcado el motivo por el que no hizo declaraciones antes: "No me pude defender antes porque hay un proceso que tenía que seguir y se me exigía estar en silencio hasta poder desahogarme ante un juez y así fue".

El video termina con el intérprete de La mordidita pidiendo paz y tranquilidad: "Hoy me toca sanar porque estoy muy dolido. Voy a encontrar calma y el silencio necesario para volver a ver la luz al final del túnel".

Cómo era de esperar, sus reacciones han recibido rápidamente el cariño de sus seguidores, quienes recurrieron a los comentarios para reafirmar que siempre confiaron en la inocencia del cantante.

Sin embargo, no fueron los únicos que alzaron la voz, pues su esposo Jwan Yosef también le ha dejado un tierno mensaje, que no ha pasado desapercibido por los internautas.

El tierno mensaje de Jwan Yosef

“Mi amor”, escribió el pintor sueco, generando todo tipo de reacciones. Además, hubo quienes le agradecieron por confiar siempre en su esposo.

“Nunca dude de mi marido platónico”, “También es mi amor”, “Jwan Yosef querrás decir nuestros”, “Siempre confiamos en ustedes. A festejar. Los queremos”, “Gracias porque nunca lo dejaste solo, siempre confiaste en él”, “Siempre confiando en él”, “Siempre con él”, “Siempre el amor es la mejor medicina”, son algunos mensajes que se leen en la publicación.

Además, La revista People recogió que Yosef apoyarle a través de redes sociales compartiendo un post en su cuenta con el tema del artista Ácido amor, acompañado de una frase que encaja perfectamente con la pesadilla que han vivido:

"Y así la vida, no importa lo que digan, si al final somos tú y yo jugando a ser tímidos, ácido sabor".