¿Quién es Dennis Sánchez? Conoce al sobrino de Ricky Martin, autor de la denuncia contra el cantante

Ricky Martin podría enfrentarse a 50 años de cárcel de probarse el incesto con su sobrino

Comienza una semana crucial para Ricky Martin. El jueves 21 de julio el cantante puertorriqueño tendrá su primera audiencia por la denuncia por violencia doméstica interpuesta por su sobrino de 21 años, quien también asegura que tuvo una relación de siete meses con el artista y que su tío todavía no la ha superado.

De hecho, según el demandante, Martin merodea habitualmente por los alrededores de su casa, motivo por el que también se habría interpuesto una orden de alejamiento contra él.

La noticia saltó a los medios a principios de este mes de julio y Ricky Martin no tardó en negarla en redes sociales. "Enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza", apuntó en el texto que compartió en Twitter el lunes 4 de julio, insistiendo en que "las alegaciones son totalmente falsas".

La primera vista del juicio arrojará luz sobre este asunto y, de ser declarado culpable, el cantante podría ser condenado a 50 años de prisión por un delito de incesto.

¿Quién es el sobrino de Ricky Martin y por qué ha salido su nombre?

El sobrino de Ricky Martin es Dennis Yadiel Sánchez Martin, hijo de su medio hermana Vanesa Martin, con quien Ricky Martin comparte padre.

Dennis se mantenía bajo anonimato ya que la Ley 54 de Puerto Rico protege a las víctimas de violencia doméstica, pero fue su tío Eric Martin, medio hermano de Ricky Martin, quien lo sacó a la luz cuando decidió defender al cantante.

"Tú sabes los problemas mentales que tienes", ha dicho en un vídeo publicado en Facebook, en el que asegura que el joven de 21 años se ha alejado de la familia. "Ahora mismo yo te estoy llamando y ya no tienes ese teléfono, estoy bloqueado por Facebook . Tú sabes lo que le has hecho también a mami, a tu abuela, y tú sabes como eres", continúa Eric pidiendo que se investigue bien. No porque se interponga una denuncia, tiene por qué haber un culpable.

El joven es un desconocido para el gran público aunque se sabe, por distintas fuentes, que se enfrenta a problemas mentales. Lo ha dicho su tío Eric y también el representante legal de Ricky Martin: “Todos esperamos que este hombre reciba la ayuda que necesita con tanta urgencia. Pero, sobre todo, esperamos que este terrible caso sea desestimado tan pronto como un juez examine los hechos”.

El periodista Fernán Vélez asegura también que Dennis tiene un problemático historial y cuenta con una denuncia por acoso. "Él estuvo acechando a esta dama en su lugar de trabajo. La amenazaba con destruirla. Se le aparecía por el lugar de trabajo", dice en un vídeo publicado en YouTube.

En esta grabación apunta que el sobrino de Ricky Martin tuvo una infancia traumática y fue removido de la casa en la que vivía con su madre en dos ocasiones. “Era víctima de maltrato por parte de su madre. Tiene problemas de salud mental, tanto él como su madre, Vanesa Martin", señala Velez, quien basa su declaración en un documento oficial de 2015 que daría la razón al hermano de Ricky Martin.

Qué dice la denuncia contra Ricky Martin

Dennis Yadiel Sánchez acusa a Ricky Martin de abuso sexual y violencia de género durante siete meses en los que ambos mantuvieron una relación de incesto. Fue Dennis quien decidió acabar con la relación y, según ha dicho, a partir de ahí el artista comenzó a acosarlo fuera de su domicilio tras haber consumido grandes cantidades de alcohol y drogas. Ahí sería donde habrían comenzado los abusos.

De confirmarse el supuesto romance, Ricky Martin podría enfrentarse a una pena de hasta 50 años de prisión por incesto. Así lo recoge el artículo 131 del Código Penal de Puerto Rico: "Serán sancionadas con pena de reclusión por un término fijo de cincuenta (50) años, aquellas personas que tengan una relación de parentesco, por ser ascendiente o descendiente, por consanguinidad, adopción o afinidad, o colateral por consanguinidad o adopción, hasta el tercer grado, o por compartir o poseer la custodia física o patria potestad y que a propósito, con conocimiento o temerariamente lleven a cabo un acto sexual".