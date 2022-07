Ricky Martin rompe su silencio tras el juicio: "Nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso"

Te interesa El sobrino de Ricky Martin retira la denuncia por violencia doméstica y la jueza archiva la causa

Después de la polémica ocasionada durante las últimas semanas por la denuncia por presunta violencia doméstica de la que estaba acusado Ricky Martin, la causa ha sido archivada.

La jueza del Tribunal de San Juan (Puerto Rico) ha levantado la orden que había establecido contra el cantante después de que su sobrino de 21 años, Dennis Yadiel Sánchez, decidiera retirar la denuncia que motivó la orden de protección impuesta hace unas semanas. Así lo expresaba la abogada del joven, Jessica Bernal, explicando que el joven ha tomado la decisión "libre y voluntariamente".

Desde el inicio de este caso, tanto Ricky Martin como su equipo legal han insistido en que no había veracidad en las alegaciones hechas contra el cantante, algo que ha quedado confirmado después de la audiencia que ha tenido lugar este jueves en la capital de Puerto Rico.

Ricky Martin asegura que fue "víctima de la mentira"

Después de esta decisión, Ricky Martin ha roto su silencio mediante un video que ha compartido su representante, Helga García, en las redes sociales. En él, aparece muy serio y vestido de traje y ha explicado lo que ha significado para él y su familia esta denuncia.

"Llevo casi cuatro décadas trabajando en los escenarios, en el ojo público y nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso como lo que he vivido en las últimas dos semanas", ha comenzado el artista, que ha llegado a decir que fue "victima de la mentira".

Ha continuado detallando lo sucedido con su sobrino: "Desafortunadamente, el ataque vino de un miembro de mi familia que tristemente está lidiando con problemas mentales. Así que lo único que le deseo es todo lo mejor y que encuentre la luz".

El artista explica por qué no se pronunció antes

El cantante, con un tono muy triste y serio, ha insistido en que "la mentira le hizo mucho daño", tanto a él, como su esposo, sus hijos, sus padres y "toda su familia".

Del mismo modo, ha recalcado el motivo por el que no ha hecho declaraciones antes: "No me pude defender antes porque hay un proceso que tenía que seguir y se me exigía estar en silencio hasta poder desahogarme ante un juez y así fue".

El video termina con el intérprete de La mordidita pidiendo paz y tranquilidad: "Hoy me toca sanar porque estoy muy dolido. Voy a encontrar calma y el silencio necesario para volver a ver la luz al final del túnel".

Y ha dado las gracias a los fans que siempre "le enviaron mensajes de amor". "Hay un Dios que premia a aquel que vive en la verdad", ha concluido Ricky Martin.